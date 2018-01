JOVANOTTI/ Ospite dell'amico Nicola Savino. Da “Jovanotti for Presindent” a “Oh, vita!” (90 special)

Su Italia 1 debutta "90 special", il nuovo show di Nicola Savino. Legato da decennale amicizia con il conduttore, ospite speciale della prima puntata sarà Lorenzo Jovanotti.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Jovanotti, la copertina di "Oh vita!" (Facebook)

Grande attesa per “90 special - Che ne sanno i 2000”, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato ai magici anni ’90. Per la prima puntata, in onda questa sera su Italia 1, Savino ha invitato un suo vecchio amico: Lorenzo Jovanotti, che sarà in collegamento da Lugano.Gli anni ’90 hanno segnato una vera svolta nella carriera di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: nel 1992 esce “Lorenzo 1992”, il primo album che porta il suo vero nome nel titolo, che contiene brani di successo come “Non m'annoio” e “Ragazzo Fortunato”. Nel 1994 esce “Lorenzo 1994” tra i suoi album più venduti che contiene le celebri canzoni “Penso positivo”, “Piove” e “Serenata rap”. Nel 1995 esce il singolo “L’ombelico del mondo”, pubblicato nella raccolta Lorenzo 1990-1995. Due anni dopo pubblica il disco “L’albero” e nel 1998 diventa padre di Teresa a cui decisa la ninna nanna “Per te”. Gli ani ’90 si chiudono per Jovanotti con l’uscita del disco “Capo Horn”, nel 1999.

IL SUCCESSO DI “OH, VITA!”

Lo scorso 10 novembre Lorenzo Jovanotti ha pubblicato il singolo “Oh, vita!”, che ha anticipato l’omonimo disco prodotti da Rick Rubin e uscito a inizio dicembre. Dopo nove settimane dall’uscita, “Oh, vita!” è ancora al primo posto dei brani più suonati dalle radio. Il disco, invece, ha venduto oltre 100mila copie ricevendo la certificazione FIMI doppio disco di platino. “È un album di canzoni in un momento in cui esistono quasi solo album di sound, di identità sonore. Poi Oh, Vita! spiazza anche me, figuriamoci gli altri. Mi espone e però mi rende libero, dopo 30 anni di musica riesce a non incasellarmi”, ha raccontato l’artista toscano a La stampa. “Oh, vita!” è infatti uscito 30 anni dopo il primo disco “Jovanotti for President”, del 1988. Lorenzo Cherubini ha anche spiegato quando è nata l’idea del disco: “Due anni fa in un ospedale qui in Toscana. Quel giorno il mio chitarrista, Riccardo Onori, non è potuto venire. Mi sono detto: può essere che non riesca a suonare per i malati le mie canzoni da solo? Che abbia sempre bisogno di un chitarrista? No, non è possibile. Imparo a suonare la chitarra e faccio un disco che posso suonare anche da solo. Ecco come è nato”.

IL TOUR LORENZO LIVE 2018

A febbraio partirà il Lorenzo Live 2018, il tour nei palasport che porterà Jovanotti in dieci città italiane e sei città straniere per un totale di 56 appuntamenti già annunciati. Si parte da Milano, al Medolianum Forum di Assago, dove sono in programma per la prima volta dodici date consecutive. Le prime dieci date sono già sold out, mentre sono ancora disponibili i biglietti per le serate del 27 e 28 febbraio. Tra le date straniere un appuntamento speciale il 25 giugno a Londra alla Wembley Arena. Intervistato da La Stampa, l’artista ha spiegato i progetti per il tour: “Ci lavoro da luglio, sarà diverso da ogni cosa fatta in passato. Avevo iniziato con i collaboratori che per dieci anni hanno fatto un ottimo lavoro, poi ho capito che volevo idee nuove, ho trovato Paul Normandale, inglese, un gigante delle luci che ha lavorato con Coldplay, Arcade Fire. Per il design ho coinvolto i Giò Forma, di Milano, avevo bisogno di loro anche come interfaccia tecnica”. Per quanto riguarda lo spettacolo ha anticipato: “Sarà un grande salone delle feste”.

