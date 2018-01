LORENZO FLAHERTY / La vita dopo il Grande Fratello Vip 2: "Ho fatto conoscere al pubblico un altro lato di me"

Lorenzo Flaherty ha parlato della sua nuova vita sentimentale e professionale dopo il Grande Fratello Vip 2 in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy.

17 gennaio 2018

Lorenzo Flaherty

Lorenzo Flaherty è stato una delle innegabili sorprese del Grande Fratello Vip 2, reality show che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, mettendosi alla prova come mai aveva fatto prima. Delle sua vita privata, delle proposte lavorative ottenute dopo il programma e del rapporto con i suoi compagni di avventura, ha parlato lo stesso Lorenzo in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy. Il suo amore per la cucina, che lo ha portato a spignatare per tutto il corso della sua avventura nella casa, potrebbe presto diventare un programma televisivo: "Si chiamerà Show Food. È un programma allegro, gustoso e moderno. Potrei girare l'Italia, in maniera inedita, raccontando le eccellenze, i territori e i grandi chef". E le proposte di lavoro per lui non sono finite qui, a breve sarà infatti a teatro per un'opera impegnata: "Uno spettacolo teatrale sul femminicidio. Sono emozionato, perché è un tema importante: debuttiamo l’11 marzo, poi partirà una tournée. Ma prima inizierò a girare un nuovo film".

Lorenzo Flaherty e la sua vita dopo il Grande Fratello Vip 2

Nell'intervista rilasciata a Spy, Lorenzo Flaherty ha anche parlato del suo rapporto con gli ex colleghi del Grande Fratello Vip 2, precisando come tra loro i contatti siano ancora frequenti: "Soprattutto con Daniele Bossari e Luca Onestini. Ma ci messaggiamo un po' con tutti perché l’affetto è rimasto immutato". Un'avventura, quella con il reality show di Canale 5 che gli ha dato molto sotto ogni punto di vista: "Una visibilità incredibile e tante proposte di lavoro. Ho fatto conoscere al pubblico un altro lato di me, quello più ironico e comico". Ma fra i tanti progetti televisivi non può mancare l'importanza per la famiglia e la moglie Roberta Floris che ha continuato a sostenerlo per tutta la durata del suo percorso nella casa più spiata d'Italia. Ed infatti la coppia starebbe pensando di allargare famiglia...

