LORENZO RICCARDI / Chi preferisce tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati? Ecco l'indizio

Lorenzo Riccardi continua a tenere in sospeso le due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Ma chi è davvero la sua preferita nel Trono Classico Uomini e donne?

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Lorenzo Riccardi

Il Trono Classico di Uomini e donne si sta tingendo di giallo a causa dell'indecisione di un corteggiatore. Invertendo momentaneamente i ruolo, Lorenzo Riccardi continua a tenere sulle spine sia Sara Affi Fella che Nilufar Addati, uscendo sia con l'una che con l'altra tronista ed evitando di dichiararsi per una di loro. Ma davvero la sua scelta non è ancora stata fatta? O si tratta di una strategia per far ingelosire una delle due splendide ragazze? Secondo quanto notato da alcune fan del dating show le idee di Lorenzo Riccardi sarebbero più chiare di quanto sembra e la conferma sarebbe arrivata durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5. In essa, Nicolò ha organizzato una sorpresa per Nilufar, trascorrendo insieme a lei un'esterna tutto sommato positiva. Il fatto non è certo sfuggito a Sara Affi Fella che ha assistito, delusa, a quell'incontro faticando a nascondere le lacrime. E a quanto pare i suoi occhi lucidi non sarebbero sfuggiti anche a Lorenzo Riccardi...

Lorenzo Riccardi ha già la sua preferita?

Lorenzo Riccardi ha commentato la puntata del Trono Classico di Uomini e donne di ieri pomeriggio con una Instagram Story nella quale ha scritto semplicemente 'Occhi'. Una parola che sembra riferirsi proprio alle lacrime di Sara Affi Fella, amareggiata dopo l'ennesima esterna del corteggiatore con Nilufar Addati. Un'affermazione che sembra lasciare poco spazio ai dubbi delle preferenze di Lorenzo, più che mai coinvolto dall'interesse per l'ex di Nicola Panico. Ma allora perché continua ad uscire anche con Nilufar? La domanda è stata fatta dalla stessa Maria De Filippi nel corso dell'ultima registrazione durante la quale la conduttrice si è detta certa che Lorenzo voglia solo far ingelosire una delle due troniste. E se questo è il suo obiettivo, il risultato sembra essere stato raggiunto. Arriverà ora anche il momento della dichiarazione ufficiale proprio a favore di Sara Affi Fella?

