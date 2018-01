LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI/ La voglia di un figlio e le nuove dichiarazioni di Soleil Sorgè

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati: la coppia parla per la prima volta dei progetti futuri svelando il desiderio di una famiglia, Soleil Sorgè rilascia nuove dichiarazioni.

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente fidanzati. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la coppia che, dopo la conoscenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si è innamorata nella vita vera, ha annunciato l’inizio di una vera storia d’amore al settimanale Chi. Un annuncio che i fans dell’ex tronista e della modella aspettavano da tempo e che hanno accolto con grandissima gioia alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai due piccioncini. Sia Luca che Ivana, infatti, hanno rivelato di desiderare dei figli prima dei trent’anni. Luca, inoltre, ha anche parlato di matrimonio. Essendo cresciuto in una famiglia solida e unita, l’ex tronista non nega che vorrebbe vivere la stessa emozione. Con Ivana, sente di aver trovato la donna della sua vita e chissà che i due non compiano il grande passo prima del previsto.

LE NUOVE DICHIARAZIONI DI SOLEIL SORGE’

Luca Onestini si gode il suo amore con Ivana Mrazova mentre Soleil Sorgè è sempre più innamorata di Marco Cartasegna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, è tornata a parlare di Luca. La Sorgè, infatti, ha deciso di rispondere ad una follower che le ha chiesto news sul famoso like che avrebbe lasciato sotto una foto del suo ex fidanzato. “Non ho messo quel like né tantomeno guardo il suo profilo. Ad ogni modo qualora sia stato un incidente o un semplice photoshop non la trovo comunque una notizia rilevante. E personalmente consiglierei anche a voi di evitare di dare peso a certe fonti”, ha scritto Soleil che ha ormai voltato definitivamente pagina. Accanto a Marco Cartasegna, infatti, Soleil è davvero felice e Luca rappresenta ormai il passato.

IVANA MRAZOVA A 90 SPECIAL

E’ un periodo d’oro per Ivana Mrazova. La modella, dopo aver conquistato il cuore del pubblico durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha trovato anche l’amore. L’amicizia con Luca, nata durante la lunga avventura al Grande Fratello Vip, si è lentamente trasformata in amore rendendo molto felice Ivana. Anche dal punto di vista professionale, però, è un momento magico per la Mrazova che, oltre a lavorare come modella, questa sera, debutterà nel nuovo programma di Italia 1, 90 Special, accanto a Nicola Savino e Katia Follesa. Bellissima, innamorata e sulla cresta dell’onda professionalmente, Ivana Mrazova si sta godendo tutta la fortuna di questo periodo.

© Riproduzione Riservata.