MARCO E FEDERICA DELVECCHIO/ L’ex bomber con la figlia pensando alla ex moglie Sara! (Dance Dance Dance 2)

L’ex calciatore di Roma e Inter, Marco Delvecchio, partecipa al format di Fox Life al fianco della figlia Federica. Un rapporto con l’ex moglie più affiatato che mai.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Marco Delvecchio e Federica Delvecchio a Dance Dance Dance

L’ex attaccante di Roma ed Inter nonché della Nazionale Italiana, Marco Delvecchio, è uno dei grandi protagonisti della seconda edizione di Dance Dance Dance 2. Per l’ex campione d’Italia con la maglia della Roma una partecipazione in coppia con la figlia diciottenne Federica, avuta dalla ex moglie Sara. La vita privata di Marco Delvecchio è stata piuttosto animata negli ultimi anni partendo dalla improvvisa rottura con la moglie Sara fino alla love story con la ballerina e volto noto di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira. Storia poi conclusasi con la ballerina che ora sta vivendo un bellissimo momento al fianco di un ex compagno di scuola di nome Enrico attualmente imprenditore nel settore turistico. La fine della loro storia è stata piuttosto dolorosa anche e soprattutto per la ballerina che si è limitata a sottolineare: “L’alchimia tra noi è stata più che una promessa. Era un momento magico da cui mi sono svegliata improvvisamente in modo doloroso”.

MARCO DELVECCHIO, SOLIDO RAPPORTO CON LA EX MOGLIE SARA

Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Marco Delvecchio ha parlato del suo status di single che, come lui stesso ha sottolineato, gli ha permesso di trovare un importante equilibrio. L’ex calciatore ha rimarcato come abbia saputo ritrovare un bellissimo e forte rapporto con l’ex moglie Sara del quale ha ammesso di non poter far a meno essendo la madre dei loro tre figli. Questo le parole del giocatore che faceva impazzire di gioia i tifosi della Roma durante i derby per i tanti gol messi a segno: “Io e la mia ex moglie siamo affiatati. Nonostante la separazione, formiamo una vera famiglia: io ci sono per lei, lei per me e insieme seguiamo i nostri ragazzi. Durante la giornata siamo inseparabili e la sera ognuno va a casa sua. Non potrei mai fare a meno di lei: è la madre dei miei figli e ci vogliamo bene... Sono single e sto molto bene così. Ho i figli, la famiglia e la mia vita con gli amici. Poi, mai dire mai. Ma per ora ho il mio equilibrio e mi va bene”.

