MONICA VITTI RICOVERATA IN OSPEDALE/ Fake news sull'attrice, il marito "sta bene"

Un'altra fake news sconvolge il popolo dei social e il web ma per fortuna arriva la smentita da parte del marito di Monica Vitta: "L'attrice non è ricoverata". Ecco i dettagli

17 gennaio 2018 Hedda Hopper

Monica Vitti

Quasi vent'anni dopo dal suo ritorno dalle scene, Monica Vitti oggi torna protagonista ma non per un suo annunciato ritorno ma per via delle fake news che ogni tanto sconvolgono e travolgono il mondo dei social e popolo della rete. Tante volte è accaduto con Paolo Villaggio, altre con Paolo Vitali ma questa volta è toccato proprio a lei, il simbolo della commedia all'italiana e del teatro dove spesso è tornata tra cinema e tv. Le notizie che circolano su di lei non parlano di morte ma di un ricovero in una clinica privata in Svizzera dove è assistita per via delle sue cattive condizioni di salute e della sua malattia degenerativa. A smentire la notizia è stato lo stesso marito Roberto Russo.

LA SMENTITA DA PARTE DEL MARITO ROBERTO RUSSO

Proprio il fotografo e regista ha smentito la presunta notizia a CinecittàNews dicendo: "Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news". Secondo quanto rivela il regista, non solo Monica Vitti non si trova in Svizzera ma non è stata nemmeno ricoverata in alcuna clinica visto che Monica si trova nella sua casa romana dove lui e una badante la accudiscono 24 ore al giorno: "Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Spero di avere chiarito l'equivoco". L'attrice, ormai 86enne, è ammalata da tempo di una malattia degenerativa e la sua ultima apparizione nel marzo del 2002.

