Meraviglie di Alberto Angela/ Anticipazioni 17 gennaio: Pisa, Matera e sulle Dolomiti (Terza puntata)

Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni terza puntata 17 gennaio: la storia di Pisa, la bellezza di Matera e lo straordinario paesaggio naturale delle Dolomiti.

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Terzo e penultimo appuntamento con Meraviglie di Alberto Angela. Oggi, mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Raiuno, Alberto Angela torna ad incantare il pubblico mostrando le bellezze artistiche dell’Italia che, da secoli, lasciano senza fiato tutti i turisti stranieri. Le prime due puntate di Meraviglie hanno riscosso un grandissimo successo. Dopo l’ottimo debutto, Alberto Angela ha fatto ancora meglio con la seconda puntata conquistando non solo milioni di telespettatori ma anche i favori del popolo dei social. Lo scorso appuntamento di Meraviglie, infatti, ha ottenuto il 23.3% di share, pari a 5.682.000 telespettatori. Inoltre l'hashtag #Meraviglie è stato nei top trend di Twitter per tutta la serata. Risultati incredibili al punto che, sui social, molti fans chiedono a gran voce ulteriori puntate di Meraviglie.

I SITI UNESCO ITALIANI

Meraviglie, la penisola dei tesori, è il programma che Alberto Angela ha progettato per rendere omaggio alla grandezza degli italiani. La trasmissione, infatti, porta in prima serata su Raiuno i siti Unesco. In Italia ci sono 53 siti Unesco. Un risultato unico dal momento che, nessun altro Paese al mondo ha ottenuto. Il patrimonio artistico italiano è immenso e Alberto Angela, con Meraviglie, cerca d’infondere negli italiani quel senso di orgoglio che, invece, gli stranieri hanno. Nelle prime due puntate, Alberto Angela ha mostrato la bellezza del Cenacolo di Leonardo da Vinci, di Siena, della Valle dei Templi di Agrigento, delle Langhe piemontesi, di Assisi e della Reggia di Caserta. Sei siti Unesco unici che rendono ancora più grande l’Italia all’estero. Anche nella terza puntata di Meraviglie, Alberto Angela continuerà il suo splendido viaggio tra le bellezze italiane.

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Il viaggio di Alberto Angela comincia da Pisa. Nella famosissima Piazza dei Miracoli, Alberto Angela racconterà la storia e le curiosità sulla famosa Torre Pendente. Verrà mostrato il Duomo con la lampada che, secondo la leggenda, avrebbe fornito a Galileo Galilei ispirazioni per le sue teorie. Il conduttore spiegherà anche perché il Camposanto di Pisa è considerato un’attrazione turistica. Andrea Bocelli, poi, rivelerà il profondo legame che ha da sempre con la città toscana. La seconda tappa del viaggio è Matera, la famosa città dei sassi in cui Mel Gibson ha girato il film “La passione di Cristo”. Sergio Castellitto racconterà le profonde emozioni provate la prima volta che ha messo piede in città. La terza tappa, infine, avrà come panorama quello delle Dolomiti. Alberto Angela racconterà la storia e la formazione di questa straordinaria catena montuosa.

