Nicola e Jara/ Uomini e Donne: la coppia lascia il trono over

Nicola e Jara, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nicola e Jara

Oggi, mercoledì 17 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, condotto come sempre da Maria De Filippi su Canale 5. Al centro della puntata la storia tra Nicola e Jara. Verrà infatti mostrato l’annuncio della coppia di voler lasciare la studio per poter vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Ancora una volta Jara mostra qualche esitazione ma alla fine conferma di essere pronta a vivere la sua favola con il cavaliere. Il romantico lieto fine ha commosso Gemma Galgani, che da anni è protagonista del programma e sogna di poter lasciare il programma con l’uomo dei suoi sogni. La damam tornata dal suo viaggio in Efitto, ha ricevuto in regalo da Tina Cipollari un gigolò…

LA DICHIARAZIONE DI NICOLA

I fan del trono over di Uomini e Donne ricorderanno la romantica proposta di Nicola a Jara, andata in onda lo scorso 14 dicembre. Il cavaliere era entrato in studio con un mazzo di rose rosse: “Sono qui per dire pubblicamente quello che provo, sono pienamente convinto di quel che sento, potrei uscire subito da qui con lei per mano, potrei restare qui perché lei lo vuole e farle vincere le sue paure, se io non sono la persona adatta a lei uscirei comunque da qua perché quello che provo per lei non potrei provarlo per un’altra persona dopo pochi minuti”, aveva detto Nicol lasciando Jara senza parole. La dama aveva detto di essere un passo indietro rispetto a lui perché aveva paura. Il cavaliere aveva risposto di essere pronto ad aspettare ancora. La sua pazienza è stata ricompensata.

