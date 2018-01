Nicolò Brigante e Marta Pasqualato / Tronista e corteggiatrice avvistati in esterna a Venezia (Uomini e donne)

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato di Uomini e donne sono stati avvistati in esterna a Venezia, città d'origine di lei, dove sono sembrati felici e sorridenti.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Nicolò Brigante

Il trono di Nicolò Brigante a Uomini e donne è entrato nel vivo e la sua preferenza nei confronti di alcune delle sue corteggiatrice si fa, puntata dopo puntata, sempre più evidente. Non sembrano esserci dubbi, infatti, verso l'interesse nei confronti di Virginia Stablum e Marta Pasqualato, le due ragazze che fino ad oggi hanno collezionato diverse esterne in compagnia di Brigante. Lui ha finito spesso per creare più di qualche battibecco tra loro, non ultimo quanto accaduto nell'ultima registrazione durante la quale Nicolò ha baciato Virginia, salvo poi recarsi a fare una bella sorpresa a Marta (che aveva minacciato di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi). Ma cos'è accaduto dopo l'ultimo battibecco tra le due belle corteggiatrici? Secondo quanto riporta il sito IsaeChia, le esterne tra Nicolò e Marta non sarebbero affatto finite, al contrario...

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato avvistati a Venezia

Una lettrice di IsaeChia ha sorpreso Nicolò Brigante e Marta Pasqualato a Venezia, località che ha dato i natali alla corteggiatrice che successivamente si è trasferita a Firenze per ragioni di studio. Secondo quanto riportato dalla fan del sito, Marta e Nicolò sarebbero apparsi particolarmente sereni dopo i litigi avvenuti in precedenza: "Oggi sono stata a Venezia per una gita scolastica, e ho incontrato Nicolò e la sua corteggiatrice Marta mentre giravano l’esterna. Sembravano molto felici, complici e sorridenti!". Le recenti vicissitudini possono dunque dirsi risolte? Considerando che anche i genitori di Marta vivono nella città lagunare, non è affatto da escludere che la coppia possa avere deciso di optare per le presentazioni ufficiali, a conferma di come l'interesse reciproco sia concreto. Ma come prenderà tale notizia Virginia Stablum? L'ex fiamma di Ignazio Moser può contare su un precedente bacio scambiato con il tronista e una bellezza con pochi eguali.

