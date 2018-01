PANICO NELLO STADIO/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 17 gennaio 2018)

Panico nello stadio, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Charlton Heston, Jack Klugman e Walter Pidgeon, alla regia Larry Peerce. Il dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHARLTON HESTON

Il film Panico nello stadio va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 16.30. Si tratta di una pellicola che è stata affidata alla regia di Larry Peerce ed è stata realizzata nel 1976 con la partecipazione nel cast di Charlton Heston, Jack Klugman e Walter Pidgeon. L'intera trama è stata tratta da un romanzo scritto da Giorgio La Fountaine dal titolo Two Minute Warning. Nel cast troviamo anche John Cassavetes, attore statunitense classe 1929, noto per le sue intrerpretazioni in film come Contratto per uccidere, Nel fango della periferia, Alfred Hitchcock presenta, Minnie e Moskowitz e Intrigo all'Avana. L'ultima sua apparizione cinematografica risale al 1984, anno cui prese parte alle riprese di Love Streams - Scia d'amore, film diretto dallo stesso John Cassavetes. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PANICO NELLO STADIO, LA TRAMA DEL FILM

Un ex militare dell'esercito americano, in preda ad un momento di delirio, si apposta nella sua camera di hotel e, dopo aver preso accuratamente la mira, fredda a distanza un pover'uomo a bordo della sua bici. Pochi minuti dopo paga il conto e lascia l'albergo per poi raggiungere il Memorial Coliseum dove è in programma il match conclusivo del super Bowl. Dopo essersi appostato su una torre dell'edificio, l'uomo prepara la sua prossima esecuzione, questa volta ai danni del Presidente americano. Per fortuna un'emittente televisiva riesce ad intercettare, per puro caso, alcuni fotogrammi che raffigurano l'uomo intento ad imbracciare il suo fucile. Appena appresa la notizia la scorta personale del presidente impedisce a quest'ultimo di accedere al Memorial Coliseum, ma il resto dei tifosi presenti sono in serio pericolo di vita. La polizia e gli agenti di sicurezza dello stadio devono sbrigarsi ed organizzare in fretta un piano che annienti il cecchino. Quest'ultimo, nel bel mezzo del match, inizia ben presto a mietere vittime tra i tifosi.

