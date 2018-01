PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 17 gennaio 2018 : Sagittario nervoso, Bilancia insicura

Oroscopo 2018, 17 gennaio, di Paolo Fox: molti pianeti favorevoli per il Toro, arrivato a un punto di svolta. Bilancia insicura, Sagittario nervoso. Previsioni segno per segno

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 17 GENNAIO 2018

Ora è il momento di andare a seguire nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Lo fare analizzando segno per segno quanto raccontato dal noto astrologo. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Pesci. L'Ariete ritrova molta energia e questa giornata è migliore. Qualcuno può già verificare soprattutto se si ha un lavoro indipendente che qualcosa si sta muovendo a favore. Si è più realisti e la giornata di giovedì permette di chiarire dei punti rimasti in sospeso. C'è un bel recupero emotivo e questa situazione riguarda anche l'amore. Buone stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Sono in arrivo buone notizie per il lavoro: riconoscimento e inizi di nuovi progetti. Nuove situazioni si dovrebbero verificare anche nella coppia. Bisogna dimenticare il passato e chi ha creato problemi negli ultimi periodi. Sarà molto importante cercare di essere un po' più tranquilli.

BILANCIA INSICURA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e parliamo dei segni né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo come ogni giorno ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario è nervoso in questo periodo, soprattutto se ha uno stile di vita non proprio salutare. Non sono state fatte di recente le scelte giuste, ma c'è sempre il tempo di provare ad apporre dei rimedi. Lo Scorpione deve mettere in chiaro delle situazioni che da troppo tempo creano preoccupazione e difficoltà. Si deve sfogare un po' di agitazione, perchè da tempo c'è una grande energia che non si riesce a canalizzare in progetti interessanti e soprattutto utili a migliorare. La Bilancia vive una fase di insicurezza che potrebbe portare anche a qualche difficoltà, nonostante sia un periodo in cui si affronta un lento e progressivo miglioramento. Per riuscire a raggiungere un livello accettabile serve però essere costanti e non si deve avere fretta.

MERCURIO, SOLE E VENERE FAVOREVOLI PER IL TORO, SEGNI AL TOP

Iniziamo il nostro viaggio nell'oroscopo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, per quanto riguarda quello che ha raccontato Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Il Cancro vede la settimana che si aggiusta grazie a un'ondata di forza che potrebbe portare a delle risposte molto positive. Nonostante il periodo sia decisamente interessante, ci potrebbe essere un po' di tensione in campo sentimentale. Mercurio, Sole e Venere sono decisamente favorevoli per il segno del Toro. Si vuole affrontare il futuro con il coraggio, anche grazie a una bella energia che si vive nelle ultime ore. Il cielo è importante anche dal punto di vista economico. L'Acquario è in grande ripresa e ha superato la crisi vissuta a settembre. I sentimenti portano una carica di energia importante soprattutto in amore. E' davvero importante in questo momento recuperare amicizie che da un po' di tempo erano state accantonate.

