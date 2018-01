ROBERTA RUIU E TOMMAZO ZORZI/ Amici prima che compagni di avventura (Dance Dance Dance)

Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi saranno una delle coppie della nuova edizione di Dance Dance Dance. I due sono amici e si ritroveranno a sfidare coppie agguerrite.

Roberta Ruiu, ex membro delle Lollilop e Tommaso Zorzi saranno due dei protagonisti di Dance Dance Dance. La coppia inedita è composta da una delle cantanti che ha fatto impazzire il pubblico negli anni ’90 e dal protagonista di Riccanza 2, già ex fidanzato di Aurora Ramazzotti. Riguardo alla loro partecipazione nel programma, la Ruiu ha recentemente dichiarato a gay.it: “Tommy è come un fratellino. Un po’ rompiscatole alle volte, ma gli voglio tanto bene. Non ho mai giudicato le sue scelte e, se parlo così, è perché nei momenti più importanti, lui, c’è sempre stato.” La donna ha scelto Zorzi perché la conosceva da prima che facesse televisione. Pensa che sia molto forte e che sia bello ed intelligente. Insomma, secondo la Ruiu, i due hanno tutte le carte in regola per andare avanti nel programma. La donna ha confessato di credere che Dance Dance Dance sia un programma nelle sue corde e che ha aspettato molto di partecipare a uno show. “Mi riporta alle origini e io, quelle origini lì, le amo” sono state le sue parole.

ROBERTA RUIU E IL SUO RAPPORTO COI SOCIAL

Roberta Ruiu, in un’intervista a gay.it ha parlato del suo rapporto coi social network. Ha detto di usare Instagram in un modo tutto suo e che pubblica foto che riguardano i suoi momenti importanti. Chi ha voglia, mi segue, chi si agita per il semplice fatto che non lo seguo, ha un problema e rimane suo. I miei follower sono tanti, forse non tantissimi, ma evidentemente tra i miei c’è qualità e intelletto fino.” Inoltre, ha smentito le voci che la vorrebbero essere una snob. La Ruiu ha mostrato il suo caratterino quando ha preso parte a Uomini e Donne nel 2012, nella sezione Ragazzi e Ragazze e in quell’occasione fu molto criticata. Ora, tuttavia, si appresta a tornare in tv dando una nuova immagine di sé. Del cast del programma conosceva alcuni nomi come Giulio Berruti e Luca Marini e pensa che gli altri siano belli e simpatici. Tuttavia, c’è già chi crede che possa tornare a mostrare gli artigli in Dance Dance Dance. Riuscirà Tommaso Zorzi a contenerla oppure no? Quello che è certo è che recentemente ha anche affermato che senza di lei non potrebbe esserci la Reunion delle Lollilop.

TOMMASO ZORZI: "CON AURORA SOLO AMICIZIA"

Tommaso Zorzi è in coppia con Roberta Ruiu in Dance Dance Dance. Qualche tempo fa, il ragazzo ha voluto dire finalmente la sua sul pettegolezzo che lo voleva insieme ad Aurora Ramazzotti. In realtà, il giovane ha smentito di essere fidanzato con la figlia del celebre cantante e della prossima conduttrice di Sanremo, dicendo piuttosto come Aurora sia stata la prima persona a cui ha detto di essere gay. Ha detto che è stata una sorella, più che un’amica. Zorzi, a quanto pare, dopo la partecipazione ha Riccanza ha ricevuto tantissimi messaggi su Instagram di ragazzini che gli chiedevano consigli su come fare coming out. Zorzi, in questi anni di popolarità, ha capito di non voler più sponsorizzare la sua vita amorosa sui social perché, dice, che dopo la fine della relazione è a lui che restano le foto, non ne deve tenere conto l’altra persona. Ha rivelato di non avere molti hater ma che molti degli insulti a lui rivolti riguardano la sua sfera sessuale. Il sogno di Tommaso sarebbe quello di lavorare per un brand di moda come Versace. .

