Romanzo Famigliare / Replica quarta puntata e commento: Agostino ed Emma al capolinea?

Cosa è accaduto nella quarta puntata di Romanzo Famigliare? Ecco il riassunto dell'episodio e tutte le info utili per rivederlo in replica sul sito di RaiPlay.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

La quarta puntata di Romanzo Famigliare va in archivio senza aver sciolto i nodi narrativi che tenevano in ansia i telespettatori. Episodio tra alti e bassi per la coppia protagonista, formata da Emma e Agostino, che continua un tira e molla sentimentale molto pericoloso. Il Capitano non ha smesso di frequentare Nicoletta, mentre il personaggio di Vittoria Puccini si è avvicinato all'ex Giorgio, che ha anche ottenuto il lavoro di custode presso la Fondazione. Tra i due è scoccato un bacio, Micol invece è alle prese con l'esame di solfeggio, che le permette di riavvicinarsi a Federico. Il suo ex insegnante scopre di essere il padre della bambina e decide di prendersi le proprie resonsabilità e di raggiungere la giovane a Livorno, dove preoccupano le condizioni di salute del Cavaliere. Il suo fidato braccio destro Vanni è al corrente della situazione, ma gli è stato espressamente chiesto di non rivelare nulla a sua figlia Emma. Quest'utlima prenderà sempre più potere all'interno della Fondazione e alcune leggerezze potrebbero costarle caro in futuro.

Anticipazioni quinta puntata e info replica

Il prossimo appuntamento con Romanzo Famigliare è atteso per il 22 gennaio, quando verrà trasmesso su Rai Uno il quinto episodio della fiction. La caccia alle anticipazioni è già partita, con la situazione sentimentale di Emma e Agostino che tiene banco tra i fan. Dal trailer trasmesso in tv si apprende che Emma verrà a conoscenza del tradimento del compagno con Nicoletta. Disgustata dall'accaduto comunicherà al Capitano la decisione di prendersi una pausa di riflessione, quindi di lasciarsi definitivamente. Per Agostino i problemi arriveranno anche sul lavoro, verrà infatti punito a causa di un richiamo disciplinare. La Fondazione, invece, potrebbe intaccare l'entusiasmo di Emma, che rischia il carcere per una grave leggerezza. Ricordiamo a chi non avesse visto la puntata di ieri, 16 gennaio, che è possibile rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it. Oltre al quarto episodio, sono disponibili anche le prime tre puntate della stagione trasmesse fino a questo momento in tv.

© Riproduzione Riservata.