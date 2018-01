SERGIO CASTELLITTO E MATERA/ Video, da città dimenticata a Bene Unesco (Meraviglie di Alberto Angela)

Sergio Castellitto e Matera saranno al centro dell'approfondimento culturale del programma Meraviglie di Alberto Angela, dove si parlerà dei famosissimi "Sassi di Matera".

Della meravigliosa città di Matera si parlerà all'interno del programma televisivo di Alberto Angela, Meraviglie, la penisola dei tesori. Il famoso conduttore e storico ci porterà a scoprire la bellezza di questo comune della Basilicata che, ad oggi, conta più di 60.000 abitanti e che ha avuto nel corso degli anni una rivalutazione incredibile. Ogni anno tantissimi turisti si recano in Basilicata per ammirare i famigerati Sassi, una volta considerati 'indegni', e oggi, invece, rivalutati come patrimonio dell'umanità e bene Unesco. Matera è caratterizzata proprio da i Sassi e, per questa sua caratteristica peculiare, è chiamata la Città dei Sassi, oppure la Città sotterranea. Alberto Angela si soffermerà proprio nel descrivere gli edifici e i luoghi di interesse più importanti di Matera, lasciando ampio spazio, ovviamente, ai Sassi e alla loro tormentata storia. Accanto a questo approfondimento storico e culturale si affiancherà l'importante testimonianza di Sergio Castellitto, che ripercorrerà le emozioni vissute in questa città per un suo film. Insomma: a Matera abbiamo un mix di arte, culture e bellezze paesaggistiche davvero unico.

I SASSI DI MATERA

La peculiarità di questa città importante della Basilicata sono senza ombra di dubbio i Sassi, che ogni anno vengono visitati da tantissimi turisti curiosi di approfondire la conoscenza di questi particolari insediamenti urbani. I Sassi, infatti, non sono altro ch questo: degli insediamenti umani che si susseguirono in un periodo molto lungo della storia dell'uomo, a partire dal Neolitico. Ad essa si deve aggiungere gli ampliamenti di matrice normanna e sveva, rinascimentale e barocche, che ne hanno progressivamente ingrandito l'estensione. I Sassi però non hanno sempre vissuto un periodo di splendore, anzi. Nel diciannovesimo secolo erano andati incontro a un degrado sociale e soprattutto igienico molto serio, che ne avevano complessivamente svalutato l'importanza. Negli anni Cinquanta del Novecento, infatti, si era effettuato un generale sfollamento dell'area, segnandone il punto più basso della sua storia. A partire dalla metà degli anni Ottanta, però (e precisamente dal 1986 in poi) si è provveduto a un corposo recupero dell'intera zona che ha portato alla grande atttenzione culturale degli ultimi tempi.

L'APPREZZAMENTO DI CASTELLITTO

La città di Matera è non solo una delle più belle e apprezzate d'Italia, ma è anche una città estremamente cinematografica e sede di diversi film nel corso della nostra storia recente. Film che hanno a che fare sempre con la religiosità dell'individuo, viste le pellicole a cui ha fatto da sfondo. La prima fu King David, dove un giovane Richard Gere interpretava il Re Davide di cui parla l'Antico Testamento. Molto più recente, invece, (2004) è il film la Passione di Cristo, dove Mel Gibson ha messo in scena il suo capolavoro proprio qui, fra i Sassi. Tra gli attori e i personaggi famosi che Alberto Angela intervisterà ci sarà anche Sergio Castellitto che, come già anticipato, ricorderà con calore ed emozione la città di Matera per via di alcuni film. Il programma Meraviglie, la penisola dei tesori, quindi, non farà altro che alzare il sipario in quella che è una delle città più pittoresche della nostra Nazione, che merita almeno una volta nella vita di essere visitata con attenzione. La bellezza di Matera certamente ci colpirà come poche altre bellezze al mondo.

