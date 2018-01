STOLEN/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage e Josh Lucas (oggi, 17 gennaio 2018)

Stolen, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Malin Åkerman e Josh Lucas, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE MALIN AKERMAN

Il film Stolen va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che vanta nel suo cast di protagonisti gli attori Nicolas Cage, Malin Åkerman, Josh Lucas, Danny Huston, Mark Valley e Sami Gayle. A curare la regia del film è Simon West, regista britannico che ha diretto I mercenari 2, Professione assassino, Joker - Wild Card e La figlia del generale. Josh Lucas, che in Stolen interpreta il personaggio di Vincent Sherman, è un attore americano apparso in numerosi film di successo del calibro di Management - Un amore in fuga, L'ottava nota - Boychoir, Tre all'improvviso e Stealth - Arma suprema. È poi stato protagonista di diverse serie tv come The Mysteries of Laura e La saga dei McGregor. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STOLEN, LA TRAMA DEL FILM

Will è un giovane rapinatore intenzionato a mettere a segno una clamorosa rapina ai danni di un noto istituto di credito. Per sua sfortuna il colpo non va a buon fine e l'uomo viene tratto in arresto. Will viene condannato a scontare ben otto anni di carcere, trascorsi i quali torna finalmente in libertà. Ad attenderlo c'è però una brutta notizia. Allison, sua figlia, è stata rapita dal suo ex socio in affari, Vincent. Quest'ultimo ha nascosto la ragazza nel bagagliaio di un'auto e minaccia di ucciderla a meno che Will non gli consegni il bottino, frutto della rapina che otto anni fa organizzarono assieme. Will, purtroppo, non possiede più quel denaro ma l'unico modo per salvare la vita di Allison è procurasi quei dieci milioni di dollari. L'unica soluzione è quella di tornare in campo e mettere a segno una nuova rapina. Decide così di organizzare un colpo presso una banca, servendosi dell'aiuto di Riley Simms, sua ex vecchia e collaboratrice. Riuscirà Will ha salvare la vita di sua figlia?

