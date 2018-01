STRISCIA LA NOTIZIA/ Buoni ascolti per il tg satirico di Antonio Ricci, ma...

Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 17 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

17 gennaio 2018 Redazione

Le veline di Striscia la notizia

Questa sera, mercoledì 17 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stato seguito da una media di 5.117.000 spettatori con uno share del 18.9%. Il programma di Mediaset, giunto al suo trentesimo anno di messa in onda, ha registrato una nuova sconfitta rispetto al competitori di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, che ha ottenuto 549.000 spettatori con il 20.6% di share. Complice della vittoria del gioco di Rai 1 l’attesa per la prima puntata di Don Matteo 11, che è andata in onda subito dopo il quiz di Amadeus. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

LE VELINE

Sono passato più di tre mesi da quando Shaila e Mikaela hanno fatto il loro debutto sul bancone di Striscia la notizia. “L’inizio è stato veramente una bella “botta”. Con così tanta gente che commenta il programma, c’è la paura del giudizio delle persone. Ho imparato a passarci sopra, ora sono felice. Quando sei in tv ti metti in gioco, le persone non ti conoscono, ti vedono spuntare dal nulla. Dopo balli e trasmetti quello che sei, anche se non parli”, ha detto Mikaela a Tv Sorrisi e Canzoni. Shaila Gatta, ex concorrente di Amici, ha rivelato di essere molto orgogliosa di aver cambiato l’immagine delle Veline: “Prima erano più inesperte nella danza, noi invece siamo professioniste. Certo, in passato non avevamo un nostro ruolo, ballavamo insieme con un intero corpo di danza mentre qui siamo solo due, abbiamo visibilità maggiore, un ruolo di primo piano”. Le due sono sempre insieme anche fuori dallo studio: vivono sullo stesso pianerottolo, a quattro porte di distanza!

