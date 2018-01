Sanremo 2018/ Ospiti e news: un quarto conduttore a rotazione?

Sanremo 2018, anticipazioni e news: Claudio Baglioni svela nuovi dettagli sulla kermesse musicale, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Arriva anche un quarto conduttore?

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018, anticipazioni e news

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2018. Dal 6 al 10 febbraio, Claudio Baglioni a cui la Rai ha scelto di affidare l’evento musicale dell’anno dopo gli ultimi successi ottenuti con Carlo Conti, cercherà di sorprendere il pubblico. L’artista, infatti, ha spiazzato tutti scegliendo come compagni d’avventura un attore come Pierfrancesco Favino e una showgirl che ha già dimostrato di saper condurre, cantare e ballare come Michelle Hunziker. Le sorprese, però, potrebbero non essere ancora finite. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il trio dei conduttori del Festival potrebbe accogliere un quarto conduttore, diverso ogni sera. Ad oggi, il nome che sta circolando è quello di Ilaria D’Amico che si trasformerebbe per una sera in conduttrice lasciando il suo ruolo di giornalista sportiva. Ad oggi, tuttavia, si tratta di rumors non ancora confermati.

LE PROVE DEI BIG IN GARA

Il sipario sul Teatro Ariston si aprirà solo il 6 febbraio ma in quel di Sanremo, i big in gara hanno già cominciato le prove. I primi artisti a salire sul palco sono stati Annalisa, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli e la coppia più attesa di Sanremo 2018 ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantautori, amatissimi dal pubblico e dalla critica, stanno già scaldando i fans in attesa di far ascoltare loro il brano “Non mi avete fatto niente”. Del singolo non si sa ancora nulla ma i fans sono sicuri che sarà una bomba. Claudio Baglioni, nel frattempo, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha spiegato quanto sia stato difficile scegliere i cantanti in gara. “Per la scelta dei brani in concorso ho avuto una crisi di coscienza, perché accontenti 20 artisti, più gli otto Giovani, e ne scontenti molti di più”, ha dichiarato il direttore artistico di Sanremo 2018.

TUTTI GLI OSPITI

Oltre all’attesa per le canzoni in gara, c’è anche quella per gli ospiti nazionali e internazionali che animeranno Sanremo 2018. Per quanto riguarda i super ospiti internazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston con una canzone legata alla storia dell’Italia, salvo colpi di scena dell’ultima ora, ci saranno Liam Gallagher e Sting. Claudio Baglioni, inoltre, ha confermato la presenza di Biagio Antonacci e Laura Pausini con cui duetterà cercando di coinvolgere anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Sarebbero, invece, ancora in trattative il trio formato da Nek, Francesco Renga e Maz Pezzali, i ragazzi de Il Volo e Renato Zero. Per quanto riguarda l’ospite comico, il nome più gettonato è quello di Maurizio Crozza che, tuttavia, appare in forte dubbio.

