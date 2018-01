TEMPESTA DI GHIACCIO/ Su Iris il film con Kevin Kline e Joan Allen (oggi, 17 gennaio 2018)

Tempesta di ghiaccio, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Kevin Kline, Joan Allen e Sigourney Weaver, alla regia Ang Lee. La trama del film nel dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

KEVIN KLINE E JOAN ALLEN

Il film Tempesta di ghiaccio va in onda su Iris oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 1997 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica Fox Searchlight Pictures e dalla Good Machine ed è stata diretta da Ang Lee. Tratto dal romanzo omonimo dello scrittore americano Rick Moody, il titolo originale del film è The Ice Storm. Molti sono gli attori famosi in questo film drammatico, noti e amati dal pubblico internazionale. In primo luogo troviamo Kevin Kline, attore statunitense che ha recitato ne La scelta di Sophie (1982), Il grande freddo (1983), Un pesce di nome Wanda (1988) e recentemente La bella e la bestia (2016). Al suo fianco due brillanti attrici come Joan Allen e Sigurney Weaver, la prima nota per prodotti come Gli intrighi del potere – Nixon (1995), The Contender (2000) e Room (2015), mentre la seconda è salita all'apice del successo con innumerevoli film brillanti, tra i quali ricordiamo la serie di film di Alien (tra il 1979 e il 1997), Gorilla nella nebbia (1988), Avatar (2009) e Quella casa nel bosco (2012). Tra i giovani interpreti di Tempesta di ghiaccio, meritano una menzione particolare Tobey Maguire (visto in Pleasantville nel 1998, nella trilogia di Raimi di Spiderman, tra il 2002 e il 2007 e in Brothers nel 2009), Christina Ricci (la ricordiamo giovanissima ne La famiglia Assams, nel 1991, in Casper, nel 1995 e in Monster, nel 2003) ed Elija Wood (Flipper nel 1996, la trilogia del Signore degli Anelli, dal 2001 al 2003 e la serie tv Dirk Gently – Agenzia di investigazione olistica). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TEMPESTA DI GHIACCIO, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la vita di una famiglia americana del Connecticut, ormai prossima allo sfascio. È il 1973, anni in cui nella vita degli adolescenti si avvicina la cosiddetta rivoluzione sessuale. Il padre di famiglia, Benjamin Hood è impegnato, oltre che nel matrimonio con Elena, in una relazione clandestina con la vicina di casa, beve troppo e combatte ogni giorno con i problemi al lavoro. Elena cerca di tirare avanti grazie al misticismo e alla lettura di numerosi libri motivazionali. I figli di Ben ed Elena sono altrettanto pieni di problemi. Paul cerca in tutti i modi di sedurre una ricca ragazza mentre Wendy si avvicina con interesse ed entusiasmo al mondo del sesso, cercando di sancire così la propria indipendenza. All'improvviso la peggior tempesta del secolo colpisce la città, mettendo a dura prova i protagonisti di queste vite umanamente dissolute.

