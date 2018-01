THE VILLAGE/ Su La7 il film con Joaquin Phoenix (oggi, 17 gennaio 2018)

The Village, il film in onda su La7 oggi, mercoledì17 gennaio 2018. Nel cast: Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, alla regia M. Night Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La7

NEL CAST JOAQUIN PHOENIX

Il film The Village va in onda su La7 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola del 2004 che è stata diretta da M. Night Shyamalan, regista statunitense di origini indiane noto per aver curato la regia di The Sixth Sense - Il sesto senso, Unbreakable - Il predestinato e L'ultimo dominatore dell'aria. Il cast di attori protagonisti è composto invece da Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver e Brendan Gleeson. Sigourney Weaver, che in The village interpreta Alice Hunt, è una delle attrici di Hollywood più amate al mondo, resa celebre dai suoi ruoli da protagonista in film come Avatar e Ghostbusters, è inoltre la protagonista della saga cinematografica di Alien.

THE VILLAGE, LA TRAMA DEL FILM

Convigton è un piccolo villaggio della Pennsylvenia. Gli abitanti sembrano vivere un'esistenza serena e tranquilla ma nessuno di loro ha intenzione di lasciare il villaggio. L'area adiacente è infatti abitata da mostri e creature demoniache con cui, anticamente, gli anziani del villaggio stipularono un solenne accordo. Le creature non invaderanno Convigton, fino a che nessun abitante del villaggio varchi la foresta. Il giovane Lucius è però più che mai desideroso di avventurarsi nel bosco ed implora gli anziani affinché possano intercedere per fargli ottenere un permesso speciale. Dopo aver ottenuto un secco diniego, Lucius oltrepassa il confine della foresta e le creature demoniache fanno la loro apparizione a Convigton, seminando il panico tra gli abitanti del villaggio. Poco dopo Lucius rivela il suo amore a Ivy, di cui è segretamente innamorato anche Noah. In preda alla gelosia, quest'ultimo, ferisce gravemente Lucius. Ivy, pur di salvare il suo amato, è pronta ad attraversare la foresta per procurarsi i medicinali necessari per salvare la vita di Lucius. Prima di partire, il padre di Ivy svela alla ragazza che le creature demoniache in realtà non esistono, essendo frutto della fantasia degli anziani, pronti a tutto pur di impedire agli abitanti di Convigton di lasciare il villaggio. Ivy, nonostante la sua cecità, decide di inoltrarsi nella foresta.

