TOKAREV/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage e Rachel Nichols (oggi, 17 gennaio 2018)

Tokarev, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Rachel Nichols e Max Ryan, alla regia Paco Cabez. La trama del film nel dettaglio.

Il film Tokarev va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì17 gennaio 2018, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta nel 2014 da Paco Cabez e vanta la collaborazione nel cast di Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan, Michael McGrady e Peter Stormare. Nicolas Cage, che nel film interpreta Paul Maguire, è un famoso attore statunitense che ha preso parte a decine di film di successo che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Tra questi ricordiamo Il mandolino del capitano Corelli, Face/Off - Due facce di un assassino, Il mistero delle pagine perdute - National Treasure, Bangkok Dangerous - Il codice dell'assassino, Left Behind - La profezia e L'ultimo dei Templari. Nel 2017 ha preso parte alle riprese del film Mom and Dad. Ad occuparsi della fotografia del film è stato Andrzej Sekula, noto fotografo di nazionalità polacca che ha collaborato nella realizzazione di grandi colossal del mondo del cinema internazionale come Le iene, Spiriti nelle tenebre e Vacancy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Paul Maguire è un adolescente scalmanato e poco incline al rispetto delle regole. Dopo aver trascorso gran parte della sua giovinezza nel mondo criminale, diventato maggiorenne, decide di ripulirsi e cambia vita. Paul, in pochi anni, riesce a diventare un importantissimo imprenditore edilizio. Ha circa 40 anni e vive un'esistena serena e spensierata assieme a sua figlia Caitlin e la sua fidanzata Vanessa (sua moglie è morta diversi anni prima). Il passato di Paul è però pronto a tornare, distruggendo la sua nuova vita idilliaca. La povera Caitlin viene misteriosamente rapita ed uccisa. Paul impazzisce dal dolore ma grazie all'aiuto di Kane e Danny inizia ad indagare su chi abbia potuto architettare un piano così malvagio. Nel finale scoprirà che il passato è tornato inesorabilmente a bussare alla sua porta.

