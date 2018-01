TUTTE LO VOGLIONO/ Su Rai 2 il film con Vanessa Incontrada (oggi, 17 gennaio 2018)

Tutte lo vogliono, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Vanessa Incontrada, Enrico Brignano e Giulio Berruti, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE ENRICO BRIGNANO

Il film Tutte lo vogliono va in onda in prima visione su Rai 2 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una commedia che è stata affidata alla regia di Alessio Maria Federici mentre il cast è composto da alcuni grandi nomi del cinema italiano come Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni e Giovanna Rei. Alessio Maria Federici è un giovane regista italiano già noto per aver diretto Lezioni di cioccolato, Stai lontana da me e Fratelli unici. la protagonista femminile del film è Vanessa Incontrada (Chiara), nota attrice e presentatrice televisiva nata a Barcellona nel 1978. Tra i principali film a cui ha preso parte nel corso della sua carriera cinematografica citiamo Ti sposo ma non troppo, Mi rifaccio vivo e La cena per farli conoscere. Nel 2017 è apparsa nel film Non c'è campo, con la regia di Federico Moccia. Nel cast di Tutte lo vogliono troviamo anche Ilaria Spada, attrice e ballerina italiana, vincitrice di Miss Italia nell'edizione 1998. È nota per essere apparsa in diverse serie tv come Don Matteo, Provaci ancora prof, Un ciclone in famiglia e R.I.S. Roma - Delitti imperfetti. Nel 2018 sarà una delle protagoniste della serie tv Immaturi, trasmessa da Canale 5. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TUTTE LO VOGLIONO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Orazio, un giovane molto in gamba ed intraprendente costretto a lavorare come commesso presso un piccolo negozio che vende animali. Sfruttando le sue capacità di video maker, riesce anche a guadagnare creando video clip sugli animali. La protagonista femminile della storia è invece Chiara, giovane ed affascinante, gestisce una piccola attività di catering assieme ai suoi genitori. La donna scopre di essere affetta da un disturbo molto raro noto come anorgasmia. Un giorno, grazia al consiglio di una sua conoscente, scopre l'esistenza di un portentoso gigolò che potrà aiutarla a superare il suo problema. Per uno strano scherzo del destino, Orazio si trova a dover vestire i panni del gigolò.

© Riproduzione Riservata.