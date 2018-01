The Voice Of Italy 2018/ I nuovi coach sono J-Ax, Cristina Scabbia, Al Bano Carrisi e Francesco Renga

The Voice Of Italy 2018 torna a marzo. I nuovi coach, secondo le ultime indiscrezioni, sono: J-Ax, Cristina Scabbia (leader del gruppo Lacuna Coil), Al Bano Carrisi e Francesco Renga.

17 gennaio 2018

Sta finalmente per tornare uno dei talent più amati di sempre: “The Voice of Italy” riparte sui nostri schermi da metà Marzo su Rai 2, con la probabile conduzione di Costantino della Gherardesca, storico presentatore di Pechino Express. La curiosità di tutti è però quella di scoprire quali saranno i coach e quindi andrà a sedere sulle ben note poltrone girevoli di questa nuova edizione. Confermata è senza dubbio la presenza di Al Bano Carrisi, che ha dichiarato in prima persona che sarà uno dei coach in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "farò parte della giuria della prossima edizione di “The Voice of Italy”; accanto a lui ci saranno però altri volti noti del mondo della musica. Ad anticiparli è il portale Altro Spettacolo, che fa i nomi - ormai quasi certi - di J-Ax, Cristina Scabbia (leader del gruppo Lacuna Coil) e Francesco Renga.

THE VOICE OF ITALY 2018: ECCO LE VARIE FASI DELLA GARA

The Voice of Italy sta quindi per tornare su Rai Due e anche questa volta la gara sarà suddivisa in quattro parti, così come negli altri paesi in cui The Voice è trasmesso. La prima è quella delle Blind Auditions, ovvero, le audizioni al buio durante le quali il cantante entra in scena ed inizia a cantare e i coach, senza la possibilità di vederlo, lo ascoltano e scelgono se schiacciare il pulsante "Ti voglio" o meno in base al gradimento. Seguono le Battles: ogni coach fa eseguire a due un brano a due diversi artisti della propria squadra, in una vera e propria “battaglia”. Al termine, viene scelto chi passa il turno e chi no. Segue la fase dei Knockout: precede la sfida finale e vede due concorrenti della stessa squadra sfidarsi su due brani differenti. Si conclude con il Live show che è la diretta dal vivo con i finalisti di ogni squadra.

