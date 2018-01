Tina Cipollari bufera (non solo) con Kiko Nalli/ Scherza in un video fuori dagli studi: il vento la porta via?

Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne raggiunge gli Studi Elios di Roma ma il vento che imperversa in Italia le impedisce di entrare in scena, ecco il divertente video.

17 gennaio 2018 Valentina Gambino

Tina Cipollari

Tina Cipollari, questo pomeriggio si prepara ad andare presso gli Studi Elios di Roma, per registrare una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il vento che in questo periodo sta imperversando in Italia, ha regalato alla rete un divertente siparietto con un video condiviso nel quale la burrosa opinionista tenta di raggiungere la meta ma viene “letteralmente” (quasi) spazzata via dalla forte corrente. Ed intanto, anche nel suo cuore le cose non vanno per il verso giusto. Ed infatti, solo alcuni giorni fa, proprio l’ex vamp ha dichiarato di essersi ufficialmente separata dal marito, l’hair stylist Kikò Nalli. “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti. Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: “Riproviamoci”, ha confessato in un lungo sfogo pubblicato tra le pagine del settimanale DiPiù.

Tina Cipollari, nonostante le intemperie torna in studio

Tina Cipollari, durante la sua intervista tra le pagine del settimanale diretto da Sandro Mayer, ha fatto sapere che lei e Chicco vivono ancora sotto lo stesso tetto per amore dei tre figli nati dal loro matrimonio: Francesco, Gianluca e Mattias. Tra poco però, sono previsti degli spostamenti definitivi. Intanto l’opinionista di Uomini e Donne ha smentito le voci che parlano di terzi incomodi in merito alla fine del suo matrimonio: “Nella mia vita non c’è nessuno” ha chiosato senza pensarci. Oggi pomeriggio intanto, nonostante le intemperie che hanno investito Roma, la bionda ex vamp tornerà negli Studi Elios per registrare le nuove dinamiche di dame e cavalieri. Anche questo pomeriggio, ci sarà sicuramente spazio per i nuovi scontri con Gemma Galgani, la torinese che Tina non riesce proprio a digerire. In un divertente video che abbiamo avuto modo di visionare Tina, che a dispetto della bufera che ha dovuto affrontare recentemente nel rapporto con il marito Kiko Nalli da cui si è separata riesce sempre a dare prova di un divertente spirito e una gran dose di ironia, cammina controvento fingendo di essere trasportata via dalle raffiche che sferzano gli ingressi degli studi. La gonna argentata svolazza e mette in luce una silouette che non pare proprio aver risentito delle feste di Natale, anzi. Forza Tina, entra negli studi e vinci questa tempesta, come tutte le altre che hai fino a qui affrontato sempre a testa alta.

