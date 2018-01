UNA VITA / Ecco Elvira Valverde e il suo maggiordomo Simon (Anticipazioni 17 gennaio 2018)

Anticipazioni Una Vita, puntata 17 gennaio: Elvira Valverde è infelice e medita il suicidio, ma fortunatamente il pronto intervento di Simon evita il peggio.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che attenderà questo pomeriggio i telespettatori di Una Vita. In essa infatti faranno la loro entrata in scena due personaggi molto importanti, che con la loro romantica storia d'amore conquisteranno nel corso dei prossimi mesi grande spazio nelle trame della telenovela spagnola. Si tratta della dolce e bella Elvira e del suo maggiordomo Simon, interpretato da un attore molto noto e amato dai telespettatori italiani. La new entry avrà niente meno che il volto di Jordi Coll, l'attore spagnolo che in passato ha interpretato Martin Castro / Gonzalo Valbuena nella telenovela Il Segreto. Il colonnello Valverde, il potente e autoritario padre di Elvira, organizzerà una grande festa nel loro palazzo ma mentre lui si divertirà insieme ai suoi ospiti, la sua infelice figlia tenterà il suicidio. Solo il pronto intervento di Simon eviterà il peggio: Elvira verrà salvata in extremis ma cosa ci sarà davvero tra questa splendida coppia? Nascerà presto l'amore?

Una Vita: è il giorno dei funerali di Guadalupe

Nuovi e vecchi personaggi si intrecceranno nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio nella quale si celebreranno i funerali di Guadalupe. Nonostante il rifiuto iniziale da parte del commissario, anche Pablo otterrà il permesso di dare l'ultimo saluto alla madre anche se sarà scortato dalle guardie. Nel frattempo Felipe sarà sempre più coinvolto dalla sua relazione extraconiugale con Huertas, trascorrendo con lei gran parte del giorno e della notte. Il suo strano comportamento aumenterà la disperazione di Celia, costretta a rendersi conto di come questa volta non si tratti solo dell'ennesima scappatella del marito. Le sorti del matrimonio dei coniugi Alvarez Hermoso saranno in pericolo? Fino a quando la povera Celia potrà sopportare di essere umiliata pubblicamente dall'avvocato?

