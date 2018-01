UNDER SUSPICION/ Su Iris il film con Gene Hackman e Morgan Freeman (oggi, 16 gennaio 2018)

Under suspicion, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Gene Hackman, Morgan Freeman, Thomas Jane e Monica Bellucci. La trama del film nel dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

ALLA REGIA STEPHEN HOPKINS

Il film Under suspicion va in onda su Iris oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica prodotta nel 2000 che è stata diretta da Stephen Hopkins. Il film è interamente ispirato dall'opera romanzata John Wainwright, noto scrittore inglese di romanzi gialli. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica dell'opera. La prima è stata realizzata nel 1981 a opera del regista Claude Miller. Nel cast di Under suspicion figurano Gene Hackman, Morgan Freeman, Thomas Jane, Monica Bellucci, Nydia Caro e Miguel Ángel Suárez. A intepretare il ruolo del personaggio principale della storia (Henry Hearst) è Gene Hackman, famosissimo attore americano acclamato in tutto il mondo per le sue interpretazioni in grandi film come Mississippi Burning - Le radici dell'odio e Frankenstein Junior. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNDER SUSPICION, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con i festeggiamenti carnevaleschi a Porto Rico. Poco dopo, il momento di spensieratezza viene smorzato dal ritrovamento macabro e raccapricciante dei cadaveri di due ragazzine. Secondo i primi esami autoptici le giovani vittime sarebbero state vittime di violenze prima di essere uccise. A guidare le indagini è il capitano Victor Benezet, che fin da subito inizia a nutrire seri sospetti nei confronti di Henry Hearst, sua vecchia conoscenza e stimato notaio di San Juan. Intenzionato a far crollare definitivamente Hearst per costringerlo a confessare, Victor lo trattiene in centrale per un'intera notte. I due innescano una vera e propria battaglia che verrà giocata su un sottile filo psicologico.

© Riproduzione Riservata.