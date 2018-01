Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin sceglie Marianna? Una nuova conferma! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È mistero sulla scelta di Paolo Crivellin: quando andrà in onda e chi sarà tra Angela e Marianna? Arrivano nuovi indizi!

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Continua il mistero sulla scelta di Paolo Crivellin. Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il tronista non era presente in studio e questo ha alimentato molti dubbi. Sembrava infatti arrivato il fatidico momento ma così non è stato. Ma qual è il motivo di questo ritardo? Paolo ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di svelare chi tra Angela Caloisi e Mariana Acierno sarà la sua scelta? È questa l'ipotesi più probabile, visto che nella precedente registrazione Paolo ha svelato la volontà di trascorrere alcuni giorni con entrambe le corteggiatrici. Richiesta che potrebbe aver trovato riscontro non del tutto positivo, acuendo le perplessità del tronista. Perplessità che rendono palesi anche le ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, durante la quale in molti hanno notato uno stravolgimento nell'interesse di Crivellin.

LA SCELTA DI PAOLO È MARIANNA? L'ULTIMA ESTERNA CONFERMA!

Se fino a poco tempo fa sembrava essere Angela la scelta di Paolo, ad oggi è Marianna quella più vicina a lui e il pubblico concorda. "L'allontanamento con Angela ha portato Paolo dritto verso Marianna! Li ho trovati davvero molto carini e lui molto sciolto e molto dolce" scrive una telespettatrice di Uomini e Donne, appoggiata da chi nota ancora che "Marianna sembra essere fatta proprio per lui. Paolo non mi sembra uno che ama lo scontro e l'essere fumantina di Angela, Marianna invece è tranquilla, pacata proprio come lui". Eppure la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne continua a tifare per Angela che, fin dall'inizio del percorso, "Ha mostrato di essere una donna vera, con un gran carattere e senza peli sulla lingua" si legge tra i commenti social dei telespettatori.

