Uomini e Donne/ Nuovo look per Anna Tedesco: l'amicizia con Giorgio è davvero finita? (Trono Over)

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco, nuovo look per la dama di Uomini e donne

Nuovo anno e nuovo inizio per Anna Tedesco, che si mostra ai fan felice, serena e con un nuovissimo look. Il 2017, soprattutto nella parte finale, non è stato un periodo facile per la dama del trono Over di Uomini e Donne che nello studio di Canale 5 ha fatto fronte alle molte accuse di chi la crede legata a Giorgio Manetti non soltanto da una semplice amicizia come i due hanno dichiarato. "Sei innamorata di Giorgio" ha detto Gianni Sperti alla Tedesco, tanto da scaturirne la sua rabbia e il suo successivo addio al programma. Idea però modificata nel corso dei giorni successivi che l'hanno portata prima a tornare per un chiarimento con Giorgio Manetti, poi ad accogliere la richiesta di non lasciare il programma. Anna Tedesco inizia allora il 2018 con positività, lasciandosi alle spalle le accuse, la negatività e mostrandosi su Instagram biondissima con il suo nuovo taglio di capelli con tanto di frangia.

GIORGIO E ANNA: UN'AMICIZIA DAVVERO FINITA?

Ma alle spalle oltre al 2017 e alla negatività, Anna Tedesco si lascia anche l'amicizia con Giorgio Manetti. Dopo vari bettibecchi tra i due in studio e i molteplici sospetti di pubblico e opinionisti, Anna ha voluto dire basta, chiudendo ogni tipo di rapporto con Giorgio; ma sarà davvero così? C'è chi non crede che la Tedesco abbia davvero chiuso con Giorgio e nota "Anche perchè, se così fosse, non sarebbe stata una vera amicizia e quindi anche in questo Gianni Sperti avrebbe le sue ragioni". Un chiarimento che forse avremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, quando i due si ritroveranno faccia a faccia. Il 2017 per Anna è stato complicato anche per le numerose critiche che proprio tale vicenda le ha causato.

ANNA TEDESCO PERDE CONSENSI DAL PUBBLICO

"Dopo l’ultima registrazione ho deciso di mia spontanea volontà di lasciare il programma da sola, lo dico prima che qualcuno ipotizzi che non sono stata più chiamata. Ho deciso di fare questo per salvaguardare la mia dignità di donna e di madre." aveva dichiarato in un video la Tedesco, convinta della sua decisione. Ma è proprio con queste dichiarazioni che Anna si è assicurata le critiche del pubblico: rivederla in studio, dopo dichiarazioni tanto convinte, ha reso molti fan sospettosi. Riuscirà a riconquistare i punti persi negli ultimi mesi?

