Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma senza parole: il regalo hot di Tina! (17 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 17 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Colpo di scena per Gemma Galgani: in studio arriva il regalo hot di Tina Cipollari, un gigolò!

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne continua e lo fa con una nuova puntata del Trono Over. Lasciati tronisti e corteggiatori, su Canale 5 si torna a parlare di Gemma Galgani e nello specifico delle sue vacanze in Egitto. Per la pausa natalizia, la Galgani si è infatti concessa un soggiorno nella bellissima meta e ha portato regalini per tutti. In primis per Giorgio Manetti! Prima di scoprirlo però è il momento di una video molto divertente che vede Tina e Gianni imitare ancora una volta Gemma e Giorgio, stavolta nella scena dell'addobbo del camerino, scena che si ripete anche oggi perchè la Galgani ha deciso di replicare con i souvenir portati stavolta dall'Egitto. Entrati in studio, Gemma distribuisce pensierini agli opinionisti mentre Giorgio la ringrazia e balla con lei. Ma ecco un colpo di scena: Tina ha una sorpresa per Gemma!

ARRIVA AARON: UN GIGOLO' PER GEMMA GALGANI!

Entra allora Aaron, un gigolò che si siede davanti a Gemma, la quale non nasconde il proprio imbarazzo. In studio non manca l'ironia, mentre il ragazzo racconta di essere stato ingaggiato da Tina per intrattenere sessualmente la dama. La Galgani è perplessa e ringrazia, ma preferirebbe fare con lui una cenetta. Aaron comunque si ferma per tutta la puntata, non prima di aver ballato con la dama e raccontato qualcosa di sè. Dopo le risate e questa particolare parentesi, si torna seri e al centro dello studio siedono Nicola e Jara. Dopo un video che ricapitola la loro conoscenza nello studio di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere annunciano che è arrivato il momento di fare un importante passo e svelano di voler lasciare il programma insieme per vivere la loro storia d'amore nella vita di tutti i giorni.

