Uomini e Donne, registrazione Trono Over/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio, quali saranno gli sviluppi?

Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?

17 gennaio 2018 Fabio Morasca

La registrazione delle nuove puntate del Trono Over (Web)

Durante la giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, si svolgerà la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Nella scorsa registrazione, avevamo lasciato Gemma divisa tra la sua frequentazione con Raffaele e il suo ritorno di fiamma nei riguardi di Giorgio. Gemma, durante la scorsa registrazione, ha discusso vivamente con Valentina, Ida e ovviamente con l'opinionista Tina Cipollari. Gemma è stata accusata di uscire con Raffaele esclusivamente per provare a far ingelosire Giorgio. Raffaele, dal canto suo, non è disposto a fare un passo indietro e aveva dichiarato che, per lui, conquistare Gemma è diventata una sorta di sfida. Gemma, sempre durante l'ultima registrazione avvenuta lo scorso 4 gennaio, aveva accusato Tina Cipollari di essere gelosa di lei. Ovviamente, la risposta delle vulcanica opinionista non si è fatta attendere.

TRONO OVER: IDA TRA RICCARDO E SOSSIO

Per quanto concerne, invece, gli altri protagonisti più in vista del Trono Over di Uomini e Donne, Ida aveva deciso di frequentare contemporaneamente sia Sossio che Riccardo, dopo aver dato un periodo di esclusiva a quest'ultimo. Riccardo non aveva gradito questa decisione presa da Ida e l'aveva posta davanti ad una scelta. Davanti alla confusione di Ida, Riccardo aveva deciso di tornarsene al suo posto per poi chiedere un chiarimento con Ida fuori dallo studio. Dopo essersi chiariti lontano dalle telecamere, Ida ha deciso di continuare a frequentare esclusivamente Riccardo. Per quanto riguarda Anna e Valter, invece, i due diretti interessati avevano commentato la loro frequentazione, utilizzando termini molto positivi. Anche Marco e Grazia avevano dichiarato che, tra loro, c'è stato un bacio. Tornando a Giorgio, infine, Rita aveva dichiarato di aver provato più volte a convincerlo ad uscire con lei: la donna, nella scorsa registrazione, aveva fatto un ultimo tentativo, dedicandogli una poesia.

