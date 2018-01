VALENTINA PEGORER E LUCA MARIN/ Coppia anche nella vita? (Dance Dance Dance 2)

Luca Marin gareggia nel talent di Fox Life con Valentina Pegorer, reduce dal successo a Pechino Express. Tra i due sembra essere nato un feeling speciale anche al di fuori del programma.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Valentina Pegorer e Luca Marin a Dance Dance Dance 2

La 27enne modella ed attrice Valentina Pegorer dopo il successo ottenuto nell’edizione 2017 dell’adventure game di Rai 2, Pechino Express, in coppia con Ema Stokholam, ritorna in televisione per prendere parte in coppia con il campione di nuoto Luca Marin, alla seconda edizione di Dance Dance Dance in onda sulle frequenze di Fox Life. Una coppia ben assortita che nelle ultime settimane ha anche conquistato l’attenzione di portali e riviste di gossip per un presunto feeling. Tuttavia, la diretta interessata ha voluto circondare di mistero la sua vita sentimentale e ha fatto capire di avere una bella storia d’amore con uno sconosciuto: si vocifera di Edoardo Manozzi altro concorrente di Pechino Express (era nella coppia i Compositori al fianco di Achille Lauro) e di Lorenzo Fragola, cantante che ha letteralmente spopolato con il brano L’esercito del selfie. Nello specifico la Cubber, ha rimarcato: “Se sono fidanzata? Si, da questa estate e sono molto felice. ‘Pechino’ mi ha portato fortuna”.

LUCA MARIN, TANTE MEDAGLIE MA ANCHE GOSSIP E SPETTACOLO

Come detto in coppia con Valentina Pegorer gareggerà a Dance Dance Dance 2 il famoso nuotatore italiano Luca Marin nato a Vittoria il 9 aprile del 1986. Alto circa 187 centimetri e con un peso intorno agli 80 kg, Marin ha saputo togliersi tantissime soddisfazioni a livello professionistico soprattutto nella specialità dei 400 metri misti. La sua epopea ha inizio nel 2001 agli Europei giovanili ottenendo dei risultati di tutto rispetto. Tuttavia l’exploit arriva nel 2004 agli Europei di Madrid ottenendo una ottima medaglia d’argento naturalmente nei 400 misti. Secondo posto che verrà confermato l’anno seguente ai Mondiali di Montreal in Canada peraltro con un crono abbassato di quasi 3 secondi. In carriera il palmares è di tutto rispetto con una medaglia d’oro agli Europei in vasca corta a cui si possono aggiungere ben 14 ori a livello italiano, complessive 20 medaglie d’argento e 13 medaglie di bronzo. Marin è stato anche al centro del gossip per la relazione con le campionesse di nuoto Laure Manaudou e Federica Pellegrini, vanta una presenza nella fiction Come un delfino ed è stato tra i concorrenti di Baila!.

