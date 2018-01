VOLO 7500/ Su Cielo il film con Jamie Chung e Nicky Whelan (oggi, 17 gennaio 2018)

Volo 7500, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: Jamie Chung, Nicky Whelan e Scout Taylor-Compton, alla regia Takashi Shimizu. La trama del film nel dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST JAMIE CHUNG

Il film Volo 7500 va in onda su Cielo oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata realizzata nel 2014 e diretta da Takashi Shimizu, regista giapponese che ha curato la regia della trilogia di The Grunge e Project Scissors: Night Cry. Nel cast del film Volo 7500 troviamo Jamie Chung, Nicky Whelan e Scout Taylor-Compton. La sua distribuzione nei cinema statunitensi ha subito continui spostamenti che hanno posticipato di circa due anni la sua data di uscita. Il film è infatti stato distribuito solo nel 2014, anziché nel 2012. Ad interprtare il ruolo della protagonista principale è Jamie Chung, attrice americana apparsa in film di successo come L'uomo con i pugni di ferro, Io vi dichiaro marito e... marito, Sin City - Una donna per cui uccidere e La festa prima delle feste. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

VOLO 7500, LA TRAMA DEL FILM

I passeggeri del volo 7500, diretto da Los Angeles a Tokyo, sono a bordo del velivolo e dopo essersi accomodati alle rispettive postazioni, iniziano conoscersi e socializzare tra loro. Improvvisamente Lance, un importante business man, inizia a sentirsi male. Gli spasmi, in pochi minuti, lo portano alla morte. Tutti i passeggeri sono sconvolti dall'accaduto e le hostess decidono di evacuare la prima classe. Nel frattempo, il comandante dell'aereo è più che mai intenzionato a proseguire il viaggio sino a Tokyo. Poco dopo alcuni passeggeri rinvengono una misteriosa bombola nascosta all'interno della valigetta di Lance, mentre altri due passeggeri perdono misteriosamente la vita. Nel finale l'intero equipaggio ed i passeggeri del volo perdono la vita. Pia, Brad, Liz e Rick gli unici (apperentemente) sopravvissuti che scoprono la terribile verità. La prima turbolenza ha ucciso tutti i presenti sul volo 7500 per mancaza di ossigeno. A darne il triste annuncio è un uomo che parla ai microfoni di un'emittente televisiva locale.

