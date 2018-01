Valentina Dallari / Uomini e Donne: il fidanzato parla delle sue attuali condizioni di salute, “Sta meglio!”

Valentina Dallari, ecco come sta l'ex tronista di Uomini e Donne dopo il ricovero in clinica; le parole del suo fidanzato Alessandro rincuorano i fan; adesso sta molto meglio.

17 gennaio 2018 Valentina Gambino

Come sta Valentina Dallari?

Valentina Dallari sta male. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha confessato di avere dei disturbi alimentari. Nonostante una prima fase di "negazione", successivamente la giovane deejay bolognese non ha potuto fare a meno di affrontare il suo difficile percorso di accettazione. "Sono sincera - dice - non so ancora come io mi possa considerare. Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me. Sì, soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po’ di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi", ha confidato a FanPage. Di seguito, durante una registrazione del trono classico di Uomini e Donne, anche l'omaggio di Mariano Catanzaro, suo ex corteggiatore attualmente in studio nel ruolo di tronista. "Foza Vale!", si leggeva a fine clip.

Valentina Dallari sta meglio, le parole del fidanzato

I primi giorni del nuovo anno per Valentina Dallari sono stati molto difficili. Dopo l'ammissione di avere un problema, anche il ricovero presso una struttura. La deejay non ha mai nascosto di essere letteralmente accerchiata dall'affetto dei familiari e del suo compagno attuale, che ha avuto modo di stare costantemente al suo fianco. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute infatti, arrivano sempre da FanPage dove Alessandro De Luca, compagno della Dallari e suo manager, ha spiegato le sue attuali condizioni di salute. “Va tutto bene. Valentina è già entrata in clinica e sta bene. Nel giro di un mesetto sarà fuori e riprenderà la sua vita di sempre, anche nel lavoro, con i dj set e Instagram". Questa notizia, ha decisamente tranquillizzato gli estimatori che sperano di rivederla in forma quanto prima. Ed intanto, anche la redazione di Uomini e Donne ha dimostrato tutta la sua vicinanza nei confronti della giovane ex tronista.

