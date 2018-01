Voldemort: Origins of the Heir/ Online il fan film sul “villain” di Harry Potter

Online "Voldemort: Origins of the Heir", il fan film di Harry Potter dedicato alle origini dell'innominabile villain della celebre saga. Scritto e diretto da Gianmaria Pezzato.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Voldemort: Origins of the Heir (Facebook)

Nel weekend è stato diffuso su YouTube, sul canale ufficiale della Tryangle Films, “Voldemort: Origins of the Heir”, il fan film dedicato a Lord Voldemort, il “villain” della saga di Harry Potter.Con un budget di 15.000 euro la Tryangle Films, produzione indipendente italiana, ha realizzato questo film diretto da Gianmaria Pezzato e prodotto da Stefano Prestia. “Voldemort: Origins of the Heir”, prequel delle vicende narrate nella saga di Harry Potter, racconta un’inedita versione di come Tom Riddle sia diventato Voldemort. Gianmaria Pezzato e il suo team, fan della saga di J.K. Rowling, sono partiti dal sesto capitolo della saga, “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”, in cui si scoprono nuovi dettagli sul passato di Voldemort: “C'è un scena in particolare quella in cui Tom Riddle torna a Hogwarts per chiedere ad Albus Silente la cattedra di Difesa contro le Arti Oscure. Ci siamo chiesti: quale percorso ha portato Tom Riddle a diventare Voldemort? Ci sono alcuni indizi nei libri, che fra l'altro non vengono riportati nella trasposizione cinematografica, ma molto non viene detto. Questa è la storia che vogliamo raccontare”, ha scritto in una nota Pezzato.

Voldemort: Origins of the Heir, la trama del fan film

“Voldemort: Origins of the Heir”, mediometraggio di cinquanta minuti, è stato visualizzato in pochi giorni da oltre sette milioni di utenti su YouTube e ha raccolto i complimenti di riviste internazionali - come The Verge, The Independent e Daily Mail - che parlano di set elaborati, costumi impeccabili e di una storia non ufficiale che si lega bene a quella ufficiale. La protagonista del film è Grisha Mac Laggen, discendente di Godric Grifondoro (uno dei quattro fondatori di Hogwarts), che viene catturata e interrogata dagli Auror in Russia. La maga sta cercando il “famoso” diario di Tom Riddle, che aveva conosciuto da studente a Howgarts. Inoltre Grisha crede che il mago sia responsabile della morte di Hepzibah Smith, della famiglia dei Tassorosso. Dopo una serie di flashback, la storia si chiude con un finale a sorpresa.

