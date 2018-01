“QUEL MAIALE E' CLARETTA PETACCI”/ Gene Gnocchi chiede scusa: “Manifesti intimidatori da Forza Nuova”

“Questo maiale è Claretta Petacci”, dopo la battuta di Gene Gnocchi si scatena bufera sul comico che oggi chiede scusa ma senza sensi di colpa. Minacciato da Forza Nuova.

18 gennaio 2018 Emanuela Longo

“Questo maiale è Claretta Petacci”

Non accenna a spegnersi il polverone sollevato nella puntata di diMartedì andata in onda lo scorso 16 gennaio su La7 nella quale è andato in scena l'intervento del comico Gene Gnocchi. Una battuta sul maiale che rovista tra i rifiuti di Roma, la cui foto era stata postata da Giorgia Meloni nei giorni scorsi, ed in merito al quale il comico aveva detto: "E' un maiale femmina. Si chiama Claretta Petacci", riferendosi all'amante di Benito Mussolini, brutalmente uccisa dai partigiani. Uno scivolone che non poteva passare in sordina e che non è affatto piaciuto alla maggior parte dei telespettatori che via social avevano contestato in modo animato le parole poco eleganti usate da Gnocchi. Oggi, è stato lo stesso autore della triste battuta ad intervenire su Radio Capital. "E' assolutamente un malinteso pazzesco perché mai e poi mai infierirei su dei morti", ha spiegato a Massimo Giannini. Gene Gnocchi ha quindi spiegato da dove nascerebbe il malinteso, il cui obiettivo era la Meloni, "rea" di aver postato la foto del maialino in giro per Roma. "Allora mi è venuto in mente che fosse come quelli che postano le foto quando perdono i gatti o i cani", ha aggiunto, da qui l'idea di dare un nome al maiale. "E' lontanissima da me l'idea di dileggiare Claretta Petacci", ha però aggiunto. Il comico si è poi detto dispiaciuto se con le sue parole ha toccato la sensibilità di qualche telespettatore. "Io rivendico il diritto di fare satira", ha però asserito. Pur chiedendo scusa, dunque, ha ammesso di non sentirsi in colpa per l'accaduto. "La Petacci era l'ultima cosa che avevo in mente. Infatti la Meloni che è una donna intelligente non ha neanche reagito", ha proseguito.

GENE GNOCCHI E LE MINACCE DI FORZA NUOVA

Nel frattempo, mentre incalza la polemica sull'uscita infelice di Gene Gnocchi in tv, lo stesso comico si è ritrovato Forza Nuova sotto casa con dei manifesti. "Mi hanno minacciato di manganellate", ha riferito. Sul sito di Forza Nuova, a sua detta, ci sarebbe scritto che non avendo lui la scorta potrebbe essere manganellato. Sotto la sua abitazione proprio questa mattina sarebbero stati affissi dei manifesti chiaramente intimidatori e con frasi offensive. "Queste cose mi mettono tristezza perché per una cosa da niente...", ha commentato. La sezione Roma di Forza Nuova, già nella giornata di ieri si era espressa via Facebook contro Gene Gnocchi commentando: "Senza troppe parole la nostra posizione è semplice, per noi il vero maiale è Gene Gnocchi. Non solo però. Invitiamo tutti quelli che portano Claretta nel cuore di prenderlo a calci nel sedere e a schiaffi futuristi ovunque questo balordo venga incontrato". "Schiaffi e calci nel sedere sono l'unico calmiere della loro arroganza", aggiungeva. Affermazioni poi rilanciate dalla sede nazionale della formazione neofascista.

