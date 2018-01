90 SPECIAL/ Top e Flop prima puntata, video: Nicola Savino non convince, Malgioglio in versione Maleficent

90 Special: Andiamo a scoprire i momenti più divertenti, ma anche cosa non ha funzionato nell'operazione nostalgia ideata da Italia 1. Nicola Savino rimandato?

90 Special

INIZIO CONFUSO E POCO CONVINCENTE: LA SERATA PER NOSTALGICI NON DECOLLA

Il sapore vintage di 90 Special non convince del tutto. Verdetto che va necessariamente rimandato alla settimana prossima, sperando in un Nicola Savino più ispirato. Il conduttore di Italia 1 si trova a gestire una lunghissima lista di ospiti, condita da tanti nomi ormai dimenticati. Il pezzo forte è il collegamento con Jovanotti, che per un attimo fa dimenticare la co-conduzione impacciata di Ivana Mrazova, che avrebbe dovuto affiancare Katia Follesa. La puntata è un ricco minestrone di filmati e contributi dal passato, "impreziositi" - si fa per dire - dalla presenza in studio dei protagonisti. E' il caso delle Lollipop, che ripropongono il famoso 'Down Down' e colgono l'occasione di annunciare il loro ritorno in scena con un nuovo singolo. Daniele Bossari resta dietro le quinte per quasi tutta la sera. Prende parola solo per rendere ufficiale la data di matrimiono con Filippa Lagerback: "Ci sposeremo il prossimo 8 giugno". Prevedibile e scontata, ormai, la comicità del volenteroso Fiorello, che ha spalleggiato Savino nei primi venti minuti della serata.

90 SPECIAL: TANTI VIP DEL GRANDE FRATELLO TRA GLI OSPITI

Non solo Daniele Bossari e Ivana Mrazova, tra gli ospiti di 90 Special c'è anche Cristiano Malgioglio. Una presenza molto soft, visto e considerato il flebile apporto alla puntata. L'ex concorrente del Grande Fratello, in versione Maleficent, ha cantato un paio di strofe del suo brano 'Mi sono innamorato di tuo marito'. Poi ha lasciato spazio agli altri personaggi di 90 Special, tra cui Max Novaresi, Rocco Siffredi, l'attrice hard Malena e il duo composto da Benji e Fede. I due giovani cantanti si sono esibiti con 50 special di Cesare Cremonini, prima dell'ulteriore salto indietro nel tempo compiuto da Katia Follese con lo storico camper di Stranamore. Nicola Savino ha omaggiato il grande Alberto Castagna, icona della fortunata trasmissione Mediaset dedicata all'amore. Tuttavia, dando uno sguardo ai commenti sui social, il pubblico di Italia 1 non sembra aver apprezzato particolarmente la prima puntata di 90 Special. Nicola Savino riuscirà a riscattarsi mercoledì prossimo?

© Riproduzione Riservata.