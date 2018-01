AL BANO CARRISI/ Loredana Lecciso l'ha lasciato? La frase del cantante allarma i fan! (L'intervista)

Al Bano Carrisi sarà ospite del programma di Maurizio Costanzo L'intervista e racconterà i momenti più importanti della sua vita, parlando anche della figlia Ylenia.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Al Bano Carrisi

LA ROTTURA TRA AL BANO CARRISI E LOREDANA LECCISO

Riparte L'Intervista di Maurizio Costanzo e lo fa con un nuovo ospite d'eccezione: Al Bano Carrisi. Nelle ultime ore il cantante di Cellino San Marco è balzato al centro del gossip per la rottura con Loredana Lecciso. Il settimanale Oggi annuncia nel suo nuovo numero che la storia tra i due è davvero finita e che è stata la Lecciso a voler mettere un punto - "Colpa di Romina Power" - si legge. Ma ad indagare ulteriormente è stata Barbara D'urso che ieri, a Pomeriggio 5, ha contattato l'amica. Alla D'Urso, Loredana ha fatto sapere di non volerne parlare ancora della delicata questione ma che presto sarà chiarito tutto. Con un passo indietro a L'intervista di Al Bano (che vedremo questa sera in seconda serata su Canale 5 ma che è stata registrata alcune settimane fa), in merito al rapporto con Loredana, il cantante alla domanda "Oggi lei è la tua donna" ha dichiarato: “Ehm… mó vediamo… io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene.” Una risposta che, pur rimanendo nel vago, sembra confermare che tra i due c'è davvero qualcosa che non va. (Agg. di Anna Montesano)

IL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI YLENIA

Al Bano, il celebre cantante di Cellino San Marco, sarà presente nella nuova puntata de L’Intervista, presentata da Maurizio Costanzo. L’artista, in un lungo colloquio con il conduttore, ha rivissuto tutte le tappe più importanti della sua carriera, della sua vita, i suoi amori e le donne che lo hanno accompagnato in più di 70 anni. Al Banco, in particolar modo, è apparso molto emozionato di fronte alle immagini che lo ritraggono in compagnia dei figli avuti sia da Romina Power che dall’attuale compagna Loredana Lecciso. Ha parlato a tutto tondo del suo ruolo di padre e di compagno e marito ma non ha lesinato nemmeno un pensiero alla madre Yolanda, la quale da sempre è il suo faro guida. Durante il tu per tu con Maurizio Costanzo, il cantante ha però esplorato nuovamente una delle pagine più dolorose della sua esistenza e cioè la compagna della figlia Ylenia Carrisi. Della giovane si sono perse le tracce molti anni fa a New Orleans e ormai Al Nano ha perso le speranze di ritrovarla: “E’ uno dei dolori che non passeranno mai nella vita di un essere umano”.

AL BANO, LA VERITÀ SUL RAPPORTO CON ROMINA POWER

Al Bano ha avuto modo, recentemente, di parlare anche del suo rapporto con Romina Power, madre dei suoi quatto figli Yari, Ylenia, Cristel e Romina jr. Il celebre artista ha confessato come l’ex moglie sia ancora una presenza importante nella sua vita e dopo tanti dissapori i due hanno ritrovato la vecchia intesa. La gelosia di Loredana, però, è sempre dietro l’angolo e Al Bano, qualche settimana fa, si è sfogato con i giornalisti dicendosi stufo di come si sia sempre alla ricerca del gossip. L’uomo ha affermato come tra lui e Romina c’è solo un sodalizio professionale e che si dovrebbe pensare al fatto che ora a casa abbia una famiglia. In realtà, a scatenare il polverone, è stata proprio la Power, quando a Verissimo dichiarò di essere ancora innamorata dell’ex marito. Secondo Al Bano, però, quella non è stata altro che una frase ironica pronunciata dalla donna. Infatti, il cantante ha concordato su quanto detto da Romina e cioè che dopo tanti anni insieme sia difficile staccare totalmente la spina ma quell’amore non tornerà più.

L’ERRORE DI LOREDANA LECCISO

Poco prima di Natale, Albano è stato ospite del salotto più ambito del sabato pomeriggio e cioè quello di Verissimo, con al timone Silvia Toffanin e ha parlato di Loredana Lecciso, in occasione della presentazione del suo libro L’origine del mondo, madre mia. Al Bano ha messo a tacere le voci di un presunto dissapore tra la madre Yolanda e la Lecciso, tornando indietro nel tempo e raccontando cosa fosse successo molti anni prima, all’epoca della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. A quanto pare, la bionda showgirl, in quell’occasione, avrebbe fatto un gesto poco apprezzato da Yolanda e cioè lasciare in diretta Al Bano. "Mia madre quando l’ha sentita ha detto: Però io ora voglio dire, onestamente, si poteva aspettare la fine del programma e parlarne, tra noi!”. Tuttavia, ora il dissapore sarebbe rientrato e in famiglia regnerebbe la tranquillità.

