ALBERTO MENINO/ Video, "Ho rischiato di finire all'Inferno, stavolta è andata bene!" (Masterchef Italia 7)

Alberto Menino è uno dei concorrenti di Masterchef 7. Nel corso dell'ultima puntata ha rischiato di uscire dal programma per colpa di una prova che ha totalmente sbagliato.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Alberto Menino, MasterChef Italia 7

Alberto Menino è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 7 (qui il video della sua presentazione) e nel corso dell’ultima puntata trasmessa l’11 gennaio ha rischiato di uscire dallo show. Alberto ha dovuto affrontare una prova molto difficile, preparando il salmone affumicato e questa pietanza non ha assolutamente convinto i giudici del talent show culinario più famoso della tv. Questo ha messo in bilico la permanenza del Menino a Masterchef, che più volte nel corso della serata si è ritrovato a rischiare di perdere il tanto ambito grembiule rosso. Sono state tante le prove a cui si è sottoposto e ha usato quelli che sono i prodotti della sua terra, il Piemonte, per riuscire a mantenere il posto nel programma. Menino, infatti, proviene da una famiglia di commercianti di tartufi e proprio questo lo ha spinto sempre di più verso la cucina. Tuttavia, il suo percorso a Masterchef si sta facendo sempre più difficile e nel corso delle prossime puntate il ragazzo dovrà un po’ divincolarsi da quella che è la tradizione e spingersi verso la sperimentazione e la creazione di piatti particolari che possano, in qualche modo, far credere a giudici come Barbieri e Bastianich che possa essere lui il miglior cuoco del programma. Ci riuscirà?

ALBERTO MENINO, PARADISO E INFERNO A MASTERCHEF ITALIA

Rivedremo il giovane ventitreenne Menino nella puntata di stasera 18 gennaio a Masterchef Italia, lo show in onda su Sky Uno. Menino, nella scorsa tappa del programma si è ritrovato a lottare pur di mantenere il suo posto ed ha affidato un vero e proprio sfogo ai social network, dove è seguito da migliaia di fans. “La cucina di Masterchef è sempre imprevedibile: a volte sei in paradiso altre volte all’inferno. Sta volta mi è andata bene. Un augurio speciale a un grande chef e persona @brunobarbieri_chef” si legge su una foto pubblicata dal ragazzo su Instagram. Proprio su quest’ultima piattaforma, Menino affida spesso fotografie accompagnate da riflessioni in merito a quello che è andato in onda e alle sue prove all’interno di Masterchef. Ad esempio, per il ventitreenne, le cose migliori si ottengono solo con la passione e lui nella cucina ne mette veramente tanta tanto da essere risultato uno dei più bravi nella prova Mistery Box insieme a Danise e Joayada. Nella puntata di stasera Alberto dovrà mettercela tutta pur di convincere i giudici esigenti e solo così riuscirà ad andare avanti nel programma e sperare di vincere per poter realizzare il suo sogno di aprire un ristorante.

