ALFONSO SIGNORINI / Colpo di scena all'Isola dei famosi? Novità sulle locations della nuova edizione

Alfonso Signorini ha lanciato una nuova indiscrezione in merito alle novità sulle locations scelte per la nuova edizione dell'Isola dei famosi. E tra di esse c'è un addio illustre...

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il conto alla rovescia per la nuova edizione de L'Isola dei famosi è ufficialmente iniziato. Il 22 dicembre i naufraghi sbarcheranno a Cayo Cochinos, l'isola dell'Honduras nella quale saranno costretti a mettersi alla prova in condizioni spesso proibitive. Ma quali saranno le novità che i telespettatori dovranno aspettarsi in questa nuova avventura televisiva? Ogni anno Alessia Marcuzzi e i suoi collaboratori riescono a sorprendere con dei colpi di scena, oggetto di critiche ma anche di grande interesse per il pubblico da casa. Nella scorsa edizione era stata Playa Desnuda la novità più interessante e discussa sul web, anche se il comportamento dei naufraghi era poi sfuggito di mano agli stessi autori. Ecco perché, questa location non verrà riproposta: troppe le critiche e le complicazioni, dunque è stato deciso di evitare di ripetere brutte sorprese come quanto accaduto con Enzo Salvi e correre subito ai ripari con una nuova location che comunque metterà i naufraghi a dura prova.

Alfonso Signorini svela l'esistenza di Isla Desolada

È Alfonso Signorini a lanciare l'indiscrezione sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi nella quale Playa Desnuda non ci sarà. Al suo posto, è stato comunque previsto un luogo alternativo rispetto a Cayo Cochinos, dove si troveranno la gran parte dei naufraghi. Tale location si chiamerà Isla Desolada e ricorderà in qualche modo il tugurio del Grande Fratello. Sarà dunque una spiaggia nella quale alcuni naufraghi finiranno per essere trasferiti per una o per l'altra motivazione. I dettagli sul suo uso ovviamente sono ancora tutti da scoprire e ne avremo ulteriore conferma solo puntata dopo puntata, convinti che proprio come il Grande Fratello Vip 2 anche l'Isola dei famosi riuscirà a stupire con una buona e sana dose di trash. E già siamo in prima fila con patatine e pop corn e tanta voglia di divertirci...

