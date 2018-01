ANTONINO BUCOLO/ Video, Antonia Klugmann contro il macellaio che accusa il colpo! (Masterchef Italia 7)

Antonino Bucolo è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef ma nell'ultima puntata il giudice Klugmann si è scagliata duramente contro di lei.

Antonino Bucolo tornerà in onda stasera 18 gennaio nella nuova puntata di Masterchef Italia 7. Bucolo si è ritrovato a essere già protagonista di numerose gaffe nel corso del talent culinario, come nel caso del siparietto con Bruno Barbieri, fraintendendo il famoso motto “tirare a campare” con “tirare le campane”. Questo momento ha dato adito a ilarità sul web e non solo ma il popolo degli internauti si è anche spaccato durante l’ultima puntate di Masterchef, quella trasmessa l’11 gennaio. Nell'occasione Bucolo ha preparato un piatto che non è affatto piaciuto ai giudici e soprattutto ad Antonia Klugmann che si è scagliata contro di lui in modo, francamente, piuttosto severo. Bucolo ha preparato un tortino di salmone su salsa di pomodoro ma la donna ha bocciato completamente il piatto. “Mi da fastidio che il pomodorino sia usato come decorazione, che la parte croccante sia una minuscola parte di pelle. Mi da fastidio la cottura del pesce”. Questa reprimenda ha fatto soffrire molto Bucolo, che una volta tanto gradirebbe un complimento. A dire la verità, la preparazione del salmone ha messo in crisi molti dei concorrenti e siamo certi che il macellaio saprà riscattarsi.

ANTONINO BUCOLO, “OLTRE LA GARA, IL RISPETTO”

Anche Antonino Bucolo, come molti dei suoi colleghi, affida spesso le sue emozioni ai social network. Il macellaio siciliano, proprio poche ore fa, ha pubblicato su Instagram una foto in cui l’uomo abbraccia i suoi compagni di avventura, accompagnata dalla didascalia “Oltre la gara per me prevale sempre il rispetto”. Bucolo, in ogni suo momento e scatto, dimostra sempre una grande forza di volontà ed emerge la sua voglia di riscattarsi e di fare sempre il meglio possibile nel programma. In un’altra sua foto, quella che lo mostra far assaggiare il suo piatto a Antonino Canavacciulo nell’ultima puntata di Mastechef, si legge: “E bene sì Al’ invention , è andata male ma per fortuna mi sono rifatto al pressure ,con i ravioli cinesi”. Quindi, Bucolo è sempre pronto ad affrontare serenamente tutte le prove che gli si prospettano davanti nel suo percorso nel talent. Solo così, infatti, il macellaio con la passione per la cucina potrà aprire il ristorante dei suoi sogni basato sulla filosofia del comprare la quantità di cibo che si vuole effettivamente consumare. Inoltre, Bucolo è un esperto di visual food che mette in pratica nella sua macelleria, riuscendo a incuriosire i clienti.

