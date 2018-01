AQUILE D'ATTACCO/ Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr (oggi, 18 gennaio 2018)

Aquile d'attacco, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Louis Gossett Jr, Jason Gedrick e Mark Humphrey, alla regia Sidney J. Furie. Il dettaglio della trama.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LOUIS GOSSETT JR.

Il film Aquile d'attacco va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola di guerra che è stata affidata alla regia di Sidney J. Furie ed è stata interpretata nel 1988 da Louis Gossett Jr, Jason Gedrick, Mark Humphrey, Stuart Margolin, Alan Scarfe e Sharon Brandon. A vestire i panni di Charles Chappy Sinclair, il personaggio protagonista della storia, è Louis Gossett Jr., attore premio Oscar noto per la sua straordinaria interpretazione in Ufficiale e gentiluomo, film campione d'incassi nel 1982. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2013, anno in cui ha preso parte alle riprese del film A Fighting Man. Altro attore del cast di Aquile d'attacco, è Jason Gedrick, volto noto della tv apparso in diverse serie tv come Cold case, Law & Order: Special Victims Unit e Necessary Roughness. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AQUILE D'ATTACCO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel ben mezzo della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia e due aerei militari americani approdano, senza preavviso, nei cieli russi. La reazione dell'esercito sovietico è repentina e i due aerei vengono immediatamente presi d'assalto. Uno dei due viene colpito in pieno ed il pilota muore sul colpo. L'atro soldato americano sopravvissuto viene tratto in salvo e convinto a prendere parte ad un azione in comune, gestita da russi ed americani, contro un non precisato nemico in procinto di procurasi un'arma atomica. Nel frattempo, il pilota statunitense sopravvissuto, Charles Chappy Sinclair, entra in contatto con il militare russo che ha ucciso il suo amico e senza pensarci su due volte lo attacca senza mezze misure. Nonostante ciò la missione prosegue. La base in cui in nemico nasconde l'arma atomica dovrà essere distrutta, con conseguenze non indifferenti per le popolazioni locali.

