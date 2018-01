ASCOLTI TV/ 17 gennaio 2018: Alberto Angela stravince su Rai 1, 90 special conquista l’11,8%

Ascolti Tv, mercoledì 17 gennaio 2018: un altro trionfo per Meraviglie di Alberto Angela che sfiora i 6 milioni di spettatori e con il 23,8% di share stravince la prima serata.

18 gennaio 2018 Redazione

Alberto Angela

Terzo trionfo consecutivo per “Meraviglie – La Penisola dei Tesori”, il programma di Alberto Angela in onda su Rai. Ieri sera, mercoledì 17 gennaio 2018, la terza puntata di “Meraviglie” ha vinto a mani basse la prima serata conquistando 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share. Inoltre ha superato gli ottimi risultati delle precedenti puntate, sfiorando i 6 milioni di spettatori (le prime due puntate avevano sfiorato i 5,7 milioni). Successo anche sui social per Alberto Angela: la terza puntata sfiora 132mila interazioni, secondo i dati Nielsen. Su Rai 2 il film “Tutte lo Vogliono” ha interessato 2.228.000 spettatori pari all’8.4% di share, mentre il tradizionale appuntamento del mercoledì sera con “Chi l’ha visto?” su Rai 3 ha raccolto davanti al video 2.172.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%. Da segnalare sempre per le reti Rai, il successo di “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” nell’access prime time di Rai 1: il game show condotto da Amadeus ha ottenuto 5.429.000 spettatori con il 20.1%, battendo “Striscia La Notizia” su Canale 5 che ha registrato una media di 5.346.000 spettatori con uno share del 19.7%.

ASCOLTI RETI MEDIASET

Passiamo alle reti Mediaset. Su Canale 5 il nuovo appuntamento serale con la soap opera spagnola “Il Segreto” ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Italia 1 la prima puntata di “90 Special” – preceduta da una presentazione di 9 minuti (1.365.000 – 5%) - ha intrattenuto 2.286.000 spettatori con l’11.8% di share. Lo show condotto da Nicola Savino è andato in onda dalle 21.33 alle 0.44. Su Rete 4 il film con Nicolas Cage “Tokarev” ha appassionato 1.176.000 spettatori con il 4.6% di share. Barbara D’Urso si conferma la regina del pomeriggio: il suo “Pomeriggio Cinque” ha fatto compagnia a 2.244.000 spettatori con il 18% di share nella prima parte, a 2.308.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte, e a 2.350.000 spettatori con il 14.9% nella terza e ultima parte.

