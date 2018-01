Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power/ "Qual è la donna con cui ti senti sposato?"

Al Bano Carrisi e Romina Power, la coppia tornerà insieme anche nella vita? Loredana Lecciso dà un ultimatum al suo compagno per proteggere i figli dal caos mediatico di questi giorni.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Al Bano e Romina

Loredana Lecciso ha definitivamente fatto un passo indietro e non accetta l'invadenza di Romina Power. Nel corso di Mattino 5 andato in onda oggi, il salotto di gossip della Panicucci si è aperto proprio con questa notizia. Luca Giurato in collegamento da Roma si dice sconvolto per la notizia: "Io non la conosco ma do ragione alla Lecciso!", afferma. Valerio Palmieri, giornalista di Chi presente in studio, racconta invece tutti i dettagli della questione affermando che la Lecciso negli anni ha sempre rispettato molto il legame tra Al Bano e Romina. Ultimamente la Power però, ha giocato fin troppo su questo aspetto regalando ai fan una illusione sulla loro passata storia d’amore. Carrisi intanto però vive da 18 anni con la Lecciso e proprio Loredana per proteggere i figli adolescenti ha messo Al Bano davanti ad una scelta. Romina durante le festività avrebbe perfino passato del tempo in Salento con lui, così come documentato dai video apparsi in rete e condivisi dall’americana. Queste novità – ovviamente – hanno fatto impazzire i fan.

Romina aveva tradito Al Bano?

Loredana Lecciso e Albano hanno passato le feste separati nonostante l'infarto, l'ischemia, la raucedine e la volontà di lasciare la musica da parte di Carrisi. Durante il talk di gossip di Mattino 5, si parla anche della voglia di non lasciare la compagna, nonostante le ultime polemiche lo stiano mettendo in forte crisi. In studio con la Panicucci, si parla anche di possibile strategia da parte di Loredana per dare uno scossone al loro rapporto. Romina però, è considerata senza dubbio troppo dispettosa e quindi la Lecciso durante il dibattito di cronaca rosa, viene quasi considerata “parte lesa” di questo particolare triangolo. Poi l’intervista della Power proprio ai microfoni di Mattino 5. “Lui è un toro!” aveva confidato, per poi affermare di poter contare sull’ex marito in ogni momento della sua vita. Il giornalista Valerio Palmieri, in studio precisa questa particolare dichiarazione: “Romina fa la battuta sul tradimento che ha un fondamento… pare che durante una fiction la Power avesse avuto una infatuazione per un attore sul set e l’orgoglio di Al bano fu colpito fortemente”.

