Amici 17 Ed.2018/ Luca Vismara e Grace eliminati? I due cantanti sotto l'occhio dei professori!

Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Luca Vismara, Amici 17

Torna anche oggi il doppio appuntamento con Amici di Maria De Filippi, prima su Real Time a partire dalle 13.50, poi su Canale 5 con "Aspettando il serale". Non sono stati giorni facili per i ragazzi di Amici quelli di questa nuova settimana: la classe comincia ad assottigliarsi e a perdere elementi e sono tanti ad essere a rischio. Uno tra i primi sembra essere Luca Vismara, che già qualche settimana fa ha avuto forti battibecchi con Rudy Zerbi che ha palesemente detto di non apprezzarlo come artista, facendo capire di volerlo fuori dalla scuola. Nella puntata di ieri anche Carlo Di Francesco ha avuto modo di riascoltare Luca ma non ci sono stati apprezzamenti da parte sua, anzi, sembra invece che sia fortemente a rischio la sua permanenza nella classe di Amici e il suo accesso al serale. Lacrime per Luca così come per Grace Cambria, altra allieva che sta attraversando nella scuola un momento di crisi.

AMICI 17: NUOVE INDISCREZIONI SULL'ESPULSIONE AD AMICI

Intanto l'attesa del pubblico è tutta per l'esito degli esami di riammissione di Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo. Sul web si riapre il capitolo "festino" che ha causato l'espulsione dei ragazzi dopo le parole di un articolo di Rolling Stone, che svela: "Pare che, nel decalogo di regole della scuola, ci sia quella di non introdurre sostanze stupefacenti nel residence. Qualcuno però deve averli definiti una volta di troppo “i ragazzi di Maria” o “artisti in erba” ed è stato facile, a quell’età, cadere in tentazione". Un sospetto che già in molti avevano avuto ma che Maria De Filippi ha preferito non confermare nella diretta di Amici; che arrivino presto nuovi chiarimenti dalla conduttrice del talent?

