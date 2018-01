Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Pausa di riflessione per loro e nessun nuovo amore

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno insieme ma sicuramente non si sono tuffati in altri amori e altre storie, queste le rivelazioni dell'ultima puntata di Mattino 5 sulla coppia

18 gennaio 2018 Redazione

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Le ultime rivelazioni a Mattino 5 arrivano del giornalista Valerio Palmieri del settimanale Chi che, anche oggi, nuovamente ospite in trasmissione, ha alzato il velo su quello che sta succedendo ad Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. I due sono in crisi ormai da quasi un anno ma non hanno mai voluto dare adito alle polemiche e ai pettegolezzi proprio per non rendere tutto più grande di quello che è ma, soprattutto, per rispetto del loro bambino. La pausa di riflessione c'è e sembra ormai troppo lunga per essere una cosa che si può aggiustare ma il giornalista fa notare che entrambi sono ancora single. Lei passa tutte le sue giornata con il figlio o con il manager o le persone che stanno lavorando e hanno lavorato al suo disco mentre lui, che in crisi non è, va avanti tra eventi e musica. Due persone tranquille che vivono la loro vita altrettanto tranquillamente, ma cosa dobbiamo attenderci?

IL FUTURO DI ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO

Al momento non c'è alcuna novità che li riguardi ma i fan sono sicuri che ormai la loro epica e discussa storia sia solo un lontano ricordo. Anna Tatangelo, ad uno dei suoi ultimi eventi, ha confermato che l'unico uomo della sua vita al momento è proprio il figlio tacendo sulla sua situazione con Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo si sta preparando per il lancio del suo nuovo disco, la promozione e tutto quello che ne consguirà e questo potrebbe tenerla ancora lontana dalla vita privata e da un possibile ricongiungimento con il compagno ma, come si suol dire, mai dire mai. Sui social tutto tace e fino a quando non ci sono le prove concrete di possibili compagni e amori per uno dei due, i fan possono ancora sperare per il meglio.

