Anna Tedesco/ Uomini e donne, Sweet dreams per la dama tra le insinuazioni su Giorgio e Gemma e la sfilata

Anna Tedesco torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo

18 gennaio 2018 Hedda Hopper

Gradito ritorno a Uomini e donne dove oggi Gianni Sperti punterà l'attenzione su Anna Tedesco. Dopo la storia del taxi e dell'addio al programma, la dama ha deciso di seguire i consigli di Tina Cipollari e pensare al suo bene chiudendo la sua amicizia con Giorgio Manetti e tornando a disposizione di chi volesse conoscerla senza precludersi più niente. Gianni Sperti non è ancora convinto della sua "purezza" e dei sentimenti per Giorgio Manetti che continua a negare e per questo la terrà d'occhio a cominciare proprio da oggi. L'amicizia con il toscano è un lontano ricordo ma i due finiscono nuovamente per discutere con tanto di "preoccupazioni" anche da parte di Gemma Galgani che accuserà la rivale di essere gelosa di lei e del rapporto con Giorgio. Anna Tedesco non le manderà di certo a dire e porterà in studio i suoi dubbi riguardo a qualcosa vista dietro le quinte, ma di cosa si tratta?

DALLO SCONTRO CON GIORGIO E GEMMA ALLA SFILATA IN BLU

Anna Tedesco rivela di aver visto Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutere dietro le quinte ma non come due ex che ormai non si sentono più, ma come due compagni, due fidanzati, che si scontrano per via della gelosia. Forse Gemma Galgani è gelosa di lei? Le discussioni non mancheranno oggi pomeriggio così come alcune dichiarazioni di Giorgio Manetti convinto che le cose potevano andare diversamente. In questi giorni ha cercato di contattare Anna arrivando a scriverle alcuni messaggi che, però, non hanno ottenuto risposta e questo ha deluso un po' il toscano che oggi lo riporta in studio. Anna si consola partecipando alla nuova sfilata dedicata alle donne con un bel vestito blu sulle note di Sweet Dreams. Cos'altro succederà?

