BEAUTIFUL/ Zende tranquillizza Nicole, Tally alla resa dei conti? (Anticipazioni 18 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 gennaio: Zende cerca di tranquillizzare Nicole, chiedendole di non smettere di sperare riguardo la possibilità di diventare mamma.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Una nuova puntata di Beautiful verrà trasmessa oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa rifaranno capolino nelle trame Sally e Thomas, con il loro amore ostacolato dalla faida delle rispettive famiglie. Come noto, lui è stato licenziato da Ridge che non ha perdonato al figlio il suo intervento economico per salvare la Spectra Fashions dal fallimento. Ma nonostante questo provvedimento, che certo non ha fatto piacere al diretto interessato, i Tally vivranno una fase molto felice del loro rapporto: innamorati come non mai, infatti, i due stilisti decideranno di non farsi influenzare dalle opinioni delle altre persone e di vivere alla luce del sole il loro amore come mai era accaduto prima di allora. Se lui riuscirà comunque ad andare avanti con la sua vita, nonostante la brutta sorpresa ricevuta dai suoi stessi familiari, alla Forrester Creations la sua assenza si farà sentire e il suo posto rimasto vacanze verrà preso da Zende. Ma anche per il giovane rampollo ci saranno nuovi problemi all'orizzonte...

Beautiful: Zende chiede a Nicole di non smettere di sperare

La notizia della sua possibile fertilità secondaria continuerà a destare grande preoccupazione in Nicole nell'appuntamento odierno con Beautiful. La giovane Avant si confronterà con Zende, raccontandogli i dettagli della visita da lei fatta e faticherà a nascondere la sua preoccupazione davanti al rischio di non poter avere la famiglia che entrambi hanno sempre desiderato. Ma la notizia avrà ancora bisogno di ulteriori approfondimenti, come precisato dalla stessa ginecologa, motivo per cui Zende consiglierà alla moglie di aspettare ancora prima di giungere a conclusioni affrettate. Le dirà di non perdere la speranza, rinnovandole la sua convinzione che in futuro avranno i bambini e la famiglia numerosa che hanno sempre sognato. Un punto di vista che farà momentaneamente tirare un respiro di sollievo a Nicole, almeno fino alla prossima visita già in programma per i prossimi giorni.

