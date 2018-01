BELEN RODRIGUEZ/ Parla Andrea Iannone: "Non amiamo farci foto insieme, ma goderci il tempo insieme"

Quotidianità, carriera e programmi per il futuro sono gli argomenti trattati da Andrea Iannone, nell'intervista da lui rilasciata al settimanale Chi.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Tutto procede per il meglio per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, una delle coppie più chiacchierate dal mondo del gossip italiano. Dopo avere informato i propri fan riguardo la casa che molto presto condivideranno a Lugano in Svizzera, il pilota della Suzuki racconta al settimanale Chi qualche dettaglio in più sulla sua vita insieme alla showgirl argentina con la quale, da quanto traspare dalle sue parole, ha già un rapporto molto vicino alla convivenza: "La mattina facciamo colazione insieme, poi lei porta il bimbo a scuola, andiamo in palestra. Il pomeriggio ognuno sbriga le sue cose di lavoro. La sera guardiamo la tv e andiamo a letto. Usciremo una volta ogni due settimane, tranne quando viaggiamo". Non sembra dunque trattarsi di una vita particolarmente mondana, come evidenziato anche dagli orari riguardanti l'inizio del sonno: "Invece poi succede che la sera mi ritrovo con lei, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla".

Belen Rodriguez e il futuro insieme ad Andrea Iannone

Andrea Iannone prosegue l'intervista rilasciata al settimanale Chi, raccontando di non avere particolari programmi per il futuro, considerando che la carriera di entrambi li impegna ancora molto sotto ogni punto di vista: "Belen è nel pieno della sua carriera, io idem. Credo che ci voglia tempo e attenzione giusta. Nella bellezza del nostro rapporto, non c’è la fretta di chiederci rispettivamente qualcosa". E parlare di matrimonio è ovviamente ancora prematuro, soprattutto perché "non ha ancora divorziato. Le rispondo che stiamo molto bene così. Molto". Il pilota di Vasto ha parole di stima anche per il cognato Jeremias, grazie al quale ha avuto la possibilità di conoscere e innamorarsi di Belen: "Jeremias è un ragazzo dal cuore grande, puro, immenso. Insieme ci siamo aiutati molto. Cecilia, beh, mi rivolgo a Ignazio e gli dico che è molto fortunato ad averla accanto. La tratti con cura".

