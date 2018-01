Bianca Atzei/ "All'Isola dei Famosi 2018 non cerco l'amore, piango ancora per Max Biaggi"

Bianca Atzei confessa di piangere ancora per Max Biaggi prima della partenza per l'Isola dei Famosi 2018: la cantante confessa nuovi dettagli sulla fine del loro amore.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Bianca Atzei

Bianca Atzei è in Honduras insieme agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. Da lunedì 22 gennaio, la cantante si metterà in gioco sfidando la fame e a tratti anche il freddo e la pioggia, ma soprattutto, sfiderà se stessa. L’avventura sull’Isola dei Famosi 2018 servirà a Bianca Atzei per ritrovare se stessa dopo un anno molto difficile. Dopo una bellissima storia d’amore vissuta con Max Biaggi, la cantante è tornata single da poche settimane. La rottura è arrivata all’improvviso e, ancora oggi, Bianca si ritrova a piangere pensando a quello che ha vissuto con l’ex pilota. Prima di partire per l’Honduras, infatti, la Atzei ha rilasciato una toccante intervista ai microfoni del settimanale Chi a cui ha svelato nuovi dettagli sul giorno in cui Max Biaggi l’ha lasciata improvvisamente. “I primi di dicembre sento Max strano. Il mio sesto senso mi dice che c’è qualcosa che non va. Io ero a Milano, lui a Montecarlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d’ore… L’indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime, e lo dico con orgoglio, senza cercare la consolazione di nessuno, me ne vado. Torno a Milano, torno da sola”, ha confessato Bianca.

NESSUNA SPIEGAZIONE PER BIANCA ATZEI

La decisione di Max Biaggi di chiudere la storia ha letteralmente spiazzato Bianca Atzei che, ancora oggi, non sa darsi una spiegazione di quanto accaduto. L’ultimo anno, infatti, ha messo a dura prova Max Biaggi e Bianca Atzei che hanno vissuto dodici mesi intensi tra l’incidente di lui, la paura, la morte e poi di nuovo i sorrisi e la vita. Dal giorno in cui si sono detti addio sono passate poche settimane e Bianca confessa di piangere ancora quando ricorda i momenti trascorsi con l’ex pilota. “Piango ancora. Succede quando penso a quello che ci legava. Max mi ha amata, mi ha donato tantissimo e io ringrazio per quei momenti vissuti. Lo dico con dolore, ma è la verità. Lui mi ha reso forte, mi ha regalato la grande bellezza di un rapporto d’amore, ma anche la sofferenza. Io non posso abbattermi, non devo farlo, voglio trasformare la sconfitta in una vittoria. Per questo motivo non ho paura di dire grazie alla persona che mi ha amato”, ha dichiarato la Atzei a Chi a cui ha smentito anche un presunto tradimento – “Tradimenti? Che io sappia nessuno. Ma oggi poco conta”.

I MOTIVI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2018

L’offerta di partecipare all’Isola dei Famosi 2018, per Bianca Atzei, è arrivata al momento giusto. Quella della cantante, però, non è assolutamente una fuga. La cantante vuole vivere con serenità l’avventura in Honduras per conoscere meglio se stessa. “Non scappo, ma voglio godermi quest’avventura. Quando me l’hanno proposta ho detto subito no. Poi, col tempo, ho pensato che potesse veramente essere l‘unico posto dove recuperare una parte di Veronica e nascondere una parte di Bianca. Allora ho detto partiamo” – ha spiegato la Atzei che assicura di non essere assolutamente in cerca dell’amore – “Non credo che l’amore, un amore così forte, possa passare, sparire, cancellarsi velocemente. Almeno per me è così”, ha concluso la cantante.

