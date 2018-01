CADO DALLE NUBI/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 18 gennaio 2018)

Cado dalle nubi, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Checco Zalone, Giulia Michelini e Dino Abbrescia, alla regia Gennaro Nunziante. Il dettaglio.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHECCO ZALONE

Il film Cado dalle nubi va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una commedia che è stata campione d'incassi del 2009. Diretto da Gennaro Nunziante, il film vede protagonista uno dei personaggi comici italiani più amati degli ultimi dieci anni, ovvero Checco Zalone. Il resto del cast è poi composto da Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona, Gigi Angelillo e Anna Ferruzzo. Giulia Michelini, che interpreta il personaggio di Marika Mantegazza, è un volto noto della tv e protagonista di note serie televisiva come Squadra Antimafia, in cui veste i panni del personaggio di Rosy Abate, a cui è stata dedicata di recente anche un'intera serie tv. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, Giulia Michelini è apparsa in Sei mai stata sulla Luna?, Outing - Fidanzati per sbaglio e Torno indietro e cambio vita. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CADO DALLE NUBI, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Checco Zalone, un giovane ed intraprendente cantante che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo ma che per il momento, è costretto ad esibirsi in alcuni umili locali di Polignano a mare. Quando la sua fidanzata Angela decide di lasciarlo per sempre, Checco prende una decisione drastica e si trasferisca a Milano da suo cugino con la speranza di riuscire a far carriera. Nel frattempo, Checco conosce e si innamora della bella Marika. Quest'ultima, dopo una cocente delusione amorosa, bacia Checco ad una festa. Pochi giorni dopo lo porta a casa dei suoi genitori dove lo presenta come il suo nuovo fidanzato. Il padre di Marika, segretario di un movimento politico che odia profondamente i meridionali, non vede di buon grado una possibile relazione tra sua figlia e Checco. Intanto, il giovane cantante pugliese, continua a sognare di far carriera nel mondo dello spettacolo. Decide così di presentarsi ai provini di I want you, famoso talent show musicale. Purtroppo arriva tardi ai provini e viene scartato. Quando sta per tornare al suo paese, viene contattato dalla produzione del programma per prendere parte alla trasmissione e con grande sorpresa di tutto riesce ad uscirne vincitore. Nel finale Checco e Marika si sposano e suo suocero Mauro si arrende all'idea di avere un meridionale in famiglia.

