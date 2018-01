Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Belen rimprovera la sorella: “Vive sui social!”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia procede a gonfie vele la storia d'amore dopo la fine del Grande Fratello Vip, Belen ha rimproverato la sorella per la sua permanenza social.

18 gennaio 2018

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vanno avanti a gonfie vele. I due, dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno proseguito la loro storia d’amore con serenità ed anche alcune polemiche (ma quelle non mancano mai). Ogni momento libero i due hanno deciso di passarlo sempre insieme in quel di Milano, nella nuova casa che la modella argentina ha preso una volta fuori dal reality. Per ora non si parla di convivenza e nemmeno di matrimonio. Gli ex gieffini infatti, sotto questo aspetto sono stati più che chiari. Ecco perché, l’ex ciclista con la passione della vendemmia, dopo aver attaccato la bicicletta al chiodo, vive a Trento con la sua famiglia e si occupa con il padre dell’azienda che presto sarà interamente gestita da lui. Dopo le critiche del mondo social è arrivata di recente anche la stoccata imprevedibile di Belen, sorella maggiore di Cecilia. Secondo la Rodriguez, i due ragazzi condividerebbero troppe cose personali direttamente sui social network, occupandosi poco dell’aspetto privato di coppia.

Cecilia segue il consiglio di Belen

“Mia sorella vive sui social con Ignazio” ha confidato Belen intervistata tra le pagine del settimanale “Chi”. Una critica sicuramente inaspettata che gli amanti del gossip hanno accolto positivamente ma questo aspetto invece, non sarà stato gradito dalla più piccola del clan Rodriguez. “Belen dice che faccio troppe storie su Instagram” ha fatto sapere poco tempo fa proprio Cecilia. Di seguito, pare che la modella abbia voluto accettare il consiglio della sorella diminuendo di molto le sue apparizioni sulle Stories di Instagram. Con molta probabilità, ciò che le ha suggerito Belen è frutto di esperienza. Ecco perché proprio lei con Andrea Iannone, condivide davvero poco o nulla, per preservare appieno la loro relazione d’amore. Social o meno intanto, pare che la relazione tra Cecilia e Ignazio proceda a gonfie vele con la voglia reciproca di potersi divertire e viversi questa relazione nel migliore dei modi e senza particolari aspettative.

